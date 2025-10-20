El Louvre permanece cerrado un día después de sufrir el robo de joyas de Napoleón. Foto: AP/Emma Da Silva

PARÍS (AP).- El Louvre permaneció cerrado este lunes, un día después del robo de joyas históricas. del museo más visitado del mundo en un audaz saqueo a plena luz del día que llevó a las autoridades a reevaluar las medidas de seguridad en los sitios culturales de toda Francia.

El personal del museo pidió a decenas de visitantes que hacían fila frente a la pirámide de cristal que se marcharan. En un mensaje publicado en redes sociales, el Louvre informó que se reembolsará el importe de las entradas reservadas. No proporcionó más detalles.

El domingo, unos ladrones subieron a la fachada del Louvre en un elevador de cesta, forzaron una ventana, destrozaron vitrinas y huyeron con joyas napoleónicas de incalculable valor, según informaron las autoridades. El robo ocurrió unos 30 minutos después de la apertura del museo, con los visitantes ya dentro, y fue uno de los robos más sonados en la historia reciente de un museo.

Ocurrió a sólo 250 metros de la Mona Lisa, en lo que la ministra de Cultura, Rachida Dati, describió como una operación profesional que duró apenas unos minutos.

El ministro de Justicia francés, Gerald Darmanin, reconoció el lunes fallos de seguridad.

“Cabe preguntarse por qué, por ejemplo, las ventanas no estaban aseguradas, por qué había un elevador de cestas en la vía pública”, declaró en la radio France Inter. “Como ministro del Interior (anteriormente), sé que no podemos asegurar completamente todos los lugares, pero lo que es seguro es que hemos fracasado”.

El ministro del Interior, Laurent Nunez, ordenó a los prefectos de toda Francia reevaluar inmediatamente las medidas de seguridad que protegen a los museos y otros sitios culturales y mejorarlas si es necesario.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, dijo que los investigadores están trabajando en la evidencia encontrada en la escena.

“Encontramos motocicletas y tienen matrícula”, declaró Dati en el canal de noticias CNews. “También quiero rendir homenaje a los agentes de seguridad que evitaron que incendiaran el elevador de cestas. Uno de los delincuentes intentó prenderle fuego, pero lo obligaron a huir. Esto nos permitió recuperar pruebas en el lugar de los hechos”.

Las autoridades afirmaron que el robo duró menos de ocho minutos en total, incluyendo menos de cuatro minutos dentro del Louvre. «Fueron directos a los escaparates; sabían exactamente lo que querían. Fueron muy eficientes», afirmó Dati.

Dati destacó que el plan “Nuevo Renacimiento del Louvre” de una década de duración, lanzado a principios de este año, incluye mejoras de seguridad.

“Cuando se diseñó el Museo del Louvre, no estaba previsto que albergara a 10 millones de visitantes”, dijo.

El plan de 700 millones de euros (760 millones de dólares) pretende modernizar la infraestructura, aliviar el hacinamiento y darle a la Mona Lisa una galería dedicada para 2031.

El robo del domingo se centró en la dorada Galería Apolo, donde se exhiben los Diamantes de la Corona. Las alarmas atrajeron a los agentes del Louvre a la sala, obligando a los intrusos a huir, pero el robo ya había terminado.

Un trabajador del Louvre filmó a una persona en la Galería Apollo el domingo por la mañana, vestida con una chaqueta amarilla y de pie junto a una vitrina, según un video visto y verificado por la cadena de televisión BFM. Se desconoce si la persona es uno de los sospechosos.

Según los funcionarios, se llevaron ocho objetos: una diadema de zafiro, un collar y un pendiente de un conjunto relacionado con las reinas francesas del siglo XIX María Amelia y Hortensia; un collar y pendientes de esmeraldas del conjunto de la emperatriz María Luisa, la segunda esposa de Napoleón Bonaparte; un broche relicario; y la diadema de la emperatriz Eugenia y su gran broche con forma de lazo, un preciado conjunto imperial del siglo XIX.

Un objeto, la corona imperial con esmeraldas de la esposa de Napoleón III, la emperatriz Eugenia, que contenía más de 1.300 diamantes, fue encontrado más tarde fuera del museo, dijeron las autoridades francesas.