Icónico concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes será proyectado en el Zócalo?de la CDMX . Foto: X: @soyjuangabriel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El considerado el mejor concierto de “El Divo de Juárez”, el de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes de 1990, será proyectado de manera gratuita en el Zócalo capitalino este 8 de noviembre a las 20:00 horas.

La transmisión correrá a cargo de Netflix en colaboración con la Secretaría de Cultura capitalina, y fue anunciada por redes sociales con un mensaje de invitación al público en general.

¡Es de nuestro agrado invitarles a una noche muy especial! ??



Netflix presenta la proyección en el Zócalo del ?PRIMER? concierto que ofreció Juan Gabriel en Bellas Artes (1990). ?? La cita es el sábado 8 de noviembre a las 8:00 pm, en la Ciudad de México. pic.twitter.com/UFPetVJiT0 — Juan Gabriel (@soyjuangabriel) October 21, 2025

Además de la proyección, también habrá una exposición de fotografías sobre Juan gabriel a partir del 27 de octubre en la estación de metro Bellas Artes, y del jueves 30 en el Ángel de la Independencia y la Fuente de la Diana Cazadora. Cabe señalar que esto forma parte de una estrategia publicitaria debido al próximo estreno del documental "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero", que estará en Netflix el 30 de octubre, sobre el cual se lee:

"Es una serie documental con acceso inédito a los archivos personales de Juan Gabriel, incluyendo videos filmados por él mismo. A través de 4 episodios, esta investigación ofrece una historia íntima y reveladora sobre Alberto Aguilera Valadez, el hombre detrás del ídolo musical mexicano y autor de miles de canciones, que convirtió su dolor en himnos y rompió estigmas y prejuicios a lo largo de su vida".

"Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes" es una grabación que recopila una serie de conciertos que el cantautor mexicano realizó en el recinto de mármol, entre el 9 y 12 de mayo de 1990, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional y que considerado por la crítica y fanáticos del artista su presentación cumbre.

El anuncio de ese recital en 1990 conllevó críticas negativas debido al cuestionamiento de la "música popular" en un recinto considerado para las "bellas artes"; y también por haber sido impulsado desde el ejecutivo federal, pues se dice que fue Cecilia Occelli, esposa del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, quien influyó para que sucediera el concierto.

Este último hecho quedó grabado en el recital cuando Juan Gabriel en un momento señala —a manera de saludo— hacia el palco presidencial del Palacio, situado al centro del escenario en el primer piso del recinto.

Lo cierto es que esa presentación abrió el espacio a la música popular, y más tarde en 2013 Juan Gabriel regresó al máximo recinto cultural del país para repetir la hazaña con el show "Mis 40 en Bellas Artes", por el 40 aniversario de ese recital. Ese concierto se proyectó el año pasado también de manera gratuita en el Zócalo.