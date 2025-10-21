Mórbido Film Fest 2025 presentará en la CDMX 53 largometrajes y 45 cortometrajes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mórbido Film Fest se efectuará del 29 de octubre al 9 de noviembre en la Ciudad de México y lo integrarán 53 largometrajes y 45 cortometrajes, además de la tradicional sección Work in Progress, donde se ofrecerán las nuevas visiones que marcarán el futuro del cine de horror.

En total recibió 379 materiales de 47 países, lo cual refleja su prestigio a nivel internacional. Entre las películas mexicanas más esperadas se encuentran la premiere mundial de “Tus dos muertos”, de Daniel Castro Zimbrón; una de las siete producciones nacionales que forman parte de esta edición, como “No me sigas”, de Ximena y Eduardo García Lecuona; “Tekenchu (El guardián del bosque)”, de Carlos Matienzo Serment; “La virgen de la tosquera”, de Laura Casabe, y “Luna rosa”, de Omar Rodríguez-López.

En total, el festival presentará dos premieres mundiales, dos premieres estadunidenses y 25 premieres latinoamericanas y cinco premieres mexicanas. La imagen oficial de ahora fue creada por Rafael Gallur, cuya obra ha marcado a generaciones en la historieta mexicana.

José Luis Mejía Razo, programador de Mórbido señala:

“Ha sido un año muy especial para el cine de género, el cual continúa ganando terreno en el gusto del público mundial, y es ya el tercer género más consumido en el planeta. Este crecimiento se refleja en nuestra programación donde vemos una rica variedad de historias potentes de todo el mundo recalcando obras notables del cine mexicano y latinoamericano”.

El festival abre las puertas al Medio Oriente, con un bloque especial que reúne cortos provenientes de Jordania, Bahréin, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán, marcando un hito en la historia del festival.

Las sedes serán Cinépolis Diana, Cineteca Nacional de México, Cineteca Nacional de las Artes, Cineteca Nacional Chapultepec, Linterna Mágica, Cinemanía Loreto, Odisea Cinecafé y Centro Cultural Digital. Toda la programación se puede consultar en morbidofilmfest.com.