Trabajadores de Cultura paralizan Reforma e Insurgentes para exigir pagos atrasados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La inconformidad laboral dentro de la Secretaría de Cultura llegó por segundo día consecutivo a las calles. Este martes, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la dependencia bloquearon este martes Paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes, en la alcaldía Cuauhtémoc, para exigir el pago de quincenas atrasadas y un aumento salarial que —aseguran— lleva meses sin resolverse.

La protesta, que se prolongó por más de tres horas, paralizó una de las zonas más transitadas de la capital. De acuerdo con reportes de tránsito, el cierre afectó la circulación en vialidades como Bucareli, Florencia y Avenida Juárez, además de provocar la suspensión temporal del servicio del Metrobús en las Líneas 1 y 7.

Los manifestantes acusan incumplimientos por parte de la Secretaría, entre ellos la falta de pago y la ausencia de respuesta institucional. “Tenemos familias que mantener y llevamos meses sin respuesta de la autoridad”, declaró uno de los representantes sindicales citado por El Universal.

Un día antes, trabajadores de la misma dependencia se manifestaron frente a Palacio Nacional y advirtieron que al menos 800 empleados podrían verse afectados por los retrasos salariales. Anunciaron además la posibilidad de realizar un plantón itinerante hasta recibir una respuesta directa de la titular de Cultura, Claudia Curiel.

Aunque el gobierno capitalino instaló, a las 14:00 horas, una mesa de diálogo con una comisión de trabajadores, el descontento revela un problema más profundo: la precarización laboral dentro del sector cultural público y la falta de atención institucional a las demandas sindicales.