Paco Ignacio Taibo II desata polémica en la mañanera por “cuota de género” en literatura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, afirmó que si se parte de la “cuota de género” para repartir libros a la ciudadanía, no merece la pena enviar “un poemario escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo”.



El funcionario habló sobre por qué no se incluyen de la misma forma a mujeres que a hombres en sus estrategias para fomentar la lectura.

“Mayor literatura de mujeres, sí, hay una presión enorme. Viene de abajo, no lo inventé yo, viene de que en estos momentos el 40 o el 50 por ciento de los clubes y salas de lectura están dirigidos por mujeres. ¿Y qué quieren? Quieren leer literatura de mujeres”.

Taibo confunde la mala educación con intelectualidad.

La presidenta se ríe, no fuera un comentario de un opositor porque se azotaría en la bandera feminista.



Hay literatura mala de hombres y mujeres. No es privativo de un género. Pero cada quien, después de leer algo puede… pic.twitter.com/2WhKFoXTf9 — Areli Paz (@AreliPaz) October 23, 2025

Aunque en efecto son más los libros escritos por hombres que sus estrategias difunden, dijo que “afortunadamente no hay un sesgo, el sesgo sectario, hay amplitud, pero hay una presión enorme para que lleguen libros”.

Justificó que “tienes que inventar un poco qué es lo que hay por ahí, que tenga calidad. Porque si partimos de la cuota, dices, bueno, sí sé de un poemario escrito por una mujer horriblemente asqueroso de malo, ¿por el hecho de ser escrito por una mujer?, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria a mitad de Guanajuato, mano”.

Incluso agregó: “¿Por qué hay que castigarlos con ese libro de poesía?”.

Foto: Miguel Dimayuga

El director del FCE habló también de la destrucción de libros en algunas empresas, en lo que también dijo se tendría que revisar lo que se dona en lugar de destruirlo.

“El riesgo es que te donaran literatura chatarra, sí: libros de falsa información médica, por ejemplo, ‘¿cómo curar el cáncer masticando piedritas tres veces por semana?’, etcétera,; o ‘¿cómo ligarse a la secretaria de tu jefe sin tener problemas fundamentales en la vida?’. Ese tipo de material que está en las bodegas de las editoriales, si te lo donan, ¿para qué lo quieres?”.

Paco Ignacio Taibo II acudió a la conferencia presidencial para anunciar la entrega de 2 millones y medio de libros regalados a adolescentes en toda América Latina, con aportaciones de producción editorial y de distribución de Cuba, Venezuela y Colombia.