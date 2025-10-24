Guillermo del Toro solicita apoyo para salas de cine independiente que proyectarán Frankenstein

Guillermo del Toro
Guillermo del Toro solicita apoyo para salas de cine independiente que proyectarán FrankensteinDel Toro hizo un llamado urgente al público para apoyar a las salas de cine independientes mexicanas donde se proyectará su nueva película: Frankenstein.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cineasta Guillermo del Toro hizo un llamado urgente al público para apoyar a las salas de cine independientes mexicanas donde se proyectará su nueva película: Frankenstein.
Este nuevo filme, dirigido por el cinematógrafo tapatío caracterizado por fusionar terror y fantasía, llega a México el próximo jueves 23 de octubre bajo la producción de Pimienta Films y Netflix.
En un video publicado en las redes sociales de la casa productora mexicana, del Toro envía un breve mensaje a todas las personas que esperan con ansias el estreno de la cinta basada en la famosa novela de Mary Shelley.
“Hola amigos, soy Guillermo del Toro, pidiéndoles urgentemente que busquen en su cartelera las salas independientes que están mostrando Frankenstein en México. Les mando un saludo y agradezco este esfuerzo y el apoyo que le dan a mi película a través de Pimienta Films. Muchas gracias”, expresó en un video.
Video de Pimienta Films:
Desde sus inicios, el ganador de Premios Óscar, Premios Ariel y Globos de Oro se ha destacado por defender el cine independiente que intenta sobrevivir en el país ante las empresas internacionales que exhiben cintas cinematográficas.
Esta ocasión no fue la excepción, pues su más reciente cinta “Frankenstein”, protagonizado por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz, podrá ser apreciado en una gran variedad de recintos independientes y culturales en toda la República Mexicana.
Sin embargo, no estará disponible en grandes cadenas comerciales como Cinépolis o Cinemex, pero a partir del 7 de noviembre formará parte del catálogo de la plataforma de streaming Netflix.
¿En qué cines independientes se proyectará Frankenstein?
La casa productora mexicana Pimienta Films dio a conocer las salas de cine independientes donde se podrá disfrutar de esta nueva película de Guillermo del Toro este próximo jueves 23 de octubre.
El enlistado de lugares incluye desde la capital, el Estado de México y entidades federativas como: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
En el caso de la Ciudad de México, los recintos que proyectarán Frankenstein son:
- Cineteca Nacional Xoco
- Cineteca Nacional de las Artes
- Cineteca Nacional Chapultepec
- Cine Tonalá
- La Casa del Cine
- Cinemanía
- Sala Julio Bracho (Centro Cultural Universitario)
- Museo Universitario del Chopo
- Cinedot Azcapotzalco
- Cinespot Tláhuac
- Cinetop Azcapotzalco
- Cine Linterna Mágica
- Cinemas WTC
- Autocinema Coyote Insurgentes
- Autocinema Coyote Polanco
Publicación de Pimienta Films sobre espacios que proyectarán film:
¡La espera terminó!
?? “Frankenstein”, la esperada versión de Guillermo del Toro, con un elenco de lujo: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz, llega a cines seleccionados este 23 de octubre.
??? Consulta las salas donde podrás verla en pantalla grande. ¡No te la… pic.twitter.com/txzP7sbcJq — Pimienta Films (@PimientaFilms) October 13, 2025