Guillermo del Toro solicita apoyo para salas de cine independiente que proyectarán Frankenstein . Foto: Ken Woroner/Netflix via AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cineasta Guillermo del Toro hizo un llamado urgente al público para apoyar a las salas de cine independientes mexicanas donde se proyectará su nueva película: Frankenstein.

Este nuevo filme, dirigido por el cinematógrafo tapatío caracterizado por fusionar terror y fantasía, llega a México el próximo jueves 23 de octubre bajo la producción de Pimienta Films y Netflix.

En un video publicado en las redes sociales de la casa productora mexicana, del Toro envía un breve mensaje a todas las personas que esperan con ansias el estreno de la cinta basada en la famosa novela de Mary Shelley.

“Hola amigos, soy Guillermo del Toro, pidiéndoles urgentemente que busquen en su cartelera las salas independientes que están mostrando Frankenstein en México. Les mando un saludo y agradezco este esfuerzo y el apoyo que le dan a mi película a través de Pimienta Films. Muchas gracias”, expresó en un video.

Video de Pimienta Films:

Desde sus inicios, el ganador de Premios Óscar, Premios Ariel y Globos de Oro se ha destacado por defender el cine independiente que intenta sobrevivir en el país ante las empresas internacionales que exhiben cintas cinematográficas.

Esta ocasión no fue la excepción, pues su más reciente cinta “Frankenstein”, protagonizado por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz, podrá ser apreciado en una gran variedad de recintos independientes y culturales en toda la República Mexicana.

Sin embargo, no estará disponible en grandes cadenas comerciales como Cinépolis o Cinemex, pero a partir del 7 de noviembre formará parte del catálogo de la plataforma de streaming Netflix.

¿En qué cines independientes se proyectará Frankenstein?

La casa productora mexicana Pimienta Films dio a conocer las salas de cine independientes donde se podrá disfrutar de esta nueva película de Guillermo del Toro este próximo jueves 23 de octubre.

El enlistado de lugares incluye desde la capital, el Estado de México y entidades federativas como: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En el caso de la Ciudad de México, los recintos que proyectarán Frankenstein son:

Cineteca Nacional Xoco

Cineteca Nacional de las Artes

Cineteca Nacional Chapultepec

Cine Tonalá

La Casa del Cine

Cinemanía

Sala Julio Bracho (Centro Cultural Universitario)

Museo Universitario del Chopo

Cinedot Azcapotzalco

Cinespot Tláhuac

Cinetop Azcapotzalco

Cine Linterna Mágica

Cinemas WTC

Autocinema Coyote Insurgentes

Autocinema Coyote Polanco

Publicación de Pimienta Films sobre espacios que proyectarán film: