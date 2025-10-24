Retrato de de Picasso, oculto por años, se vende en 32 millones de euros

Arte. La experta en arte Agnes Sevestre-Barbe señala un cuadro de Picasso redescubierto, "Busto de mujer con sombrero floreado", el miércoles 22 de octubre de 2025 en París. El retrato, creado en 1943 y subastado el viernes en París, fue adquirido en 1944 y muestra a su pareja, Dora Maar. Foto: Foto AP/Emma Da Silva

PARÍS (AP) — Un retrato de Picasso, vívidamente colorido, de su musa y pareja por años Dora Maar, que había permanecido fuera de la vista durante más de ocho décadas, se vendió el viernes en una subasta por 32 millones de euros (alrededor de 37 millones de dólares), incluyendo comisiones.

Creado en julio de 1943, “Busto de mujer con sombrero floreado (Dora Maar)” representa a Maar con un sombrero floral de colores brillantes. Maar, artista y fotógrafa por derecho propio, había sido pareja y musa de Picasso durante unos siete años, y la relación estaba llegando a un doloroso final. La obra fue comprada en 1944 y no había estado en el mercado desde entonces, mientras que permaneció en una colección familiar.

La pintura fue subastada en la casa de subastas Drouot en París, que anunció la reaparición de la obra, parte de la serie “Mujer con sombrero” de Picasso, como “un momento de rara importancia, revelando por primera vez el pleno resplandor de una obra que se mantuvo en secreto durante mucho tiempo”.

El subastador Christophe Lucien calificó la venta final, a un comprador en la sala, como “un éxito enorme”, y muy por encima de las estimaciones originales. Dijo que el precio — 32.012.397 euros después de añadir las comisiones del comprador al precio de martillo de 27 millones de euros— no solo superó las estimaciones, sino que también fue el precio más alto pagado en subasta este año por una obra de arte en Francia.

Describió la pintura como “un pequeño fragmento de la historia de amor” —aunque agridulce— entre Picasso y Maar.

En una vista previa esta semana, la especialista en Picasso Agnes Sevestre-Barbé se maravilló de lo vívido que ha permanecido el retrato.

“Tenemos una pintura que está exactamente como cuando salió del estudio,” afirmó. “No fue barnizada, lo que significa que tenemos todo su material en bruto, todo. Es una pintura donde se pueden sentir todos los colores, toda la gama cromática.”

“Es una pintura que habla por sí misma,” añadió. “Solo tienes que mirarla —está llena de expresión, y puedes ver todo el genio de Picasso.”

Anteriormente, señaló Sevestre-Barbé, la obra solo se había visto en una fotografía en blanco y negro. “No podíamos imaginar a partir de esta foto que esta pintura fuera tan colorida, tan asombrosa, realmente”.

El subastador Lucien dijo antes de la venta que la obra era de gran interés en todo el mundo.

“Se está hablando de ella en todas las capitales del mundo con un fuerte mercado de arte, desde Estados Unidos hasta Asia, y por supuesto en todos los principales mercados europeos,” comentó.

Aunque se vendió por encima de las expectativas, la obra estaba lejos de ser la más cara de Picasso vendida en subasta. En 2023, la famosa “Femme à la montre” (“Mujer con un reloj”) del artista —que retrata a otra musa, Marie-Thérèse Walter— se vendió por 139,4 millones de dólares, siendo la segunda obra más valiosa de Picasso vendida en subasta. La más valiosa fue de 179,4 millones de dólares, pagados en 2015 por una versión de “Les Femmes d’Alger” (“Mujeres de Argel”).