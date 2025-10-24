Taylor Swift, LL Cool J y Kenny Loggins entre los nominados al Salón de la Fama de los Compositores

Esta combinación de imágenes muestra a Taylor Swift, de izquierda a derecha, LL Cool J y Kenny Loggins. . Foto: AP

NUEVA YORK (AP).- Taylor Swift, Kenny Loggins, LL Cool J, Pink, Sarah McLachlan y David Byrne de Talking Heads están entre la impresionante lista de nominados para el Salón de la Fama de los Compositores de 2026, una mezcla ecléctica de innovadores del pop, hip-hop, folk y rock.

También están en la papeleta Charlotte Caffey, Kathy Valentine y Jane M. Wiedlin de The Go-Go's, Randy Bachman y Burton Cummings de The Guess Who, Gerry Beckley y Dewey Bunnell de America y Gene Simmons y Paul Stanley de la banda de glam rock Kiss.

La noticia de la inclusión de Simmons y Stanley llega días después del fallecimiento de Ace Frehley, guitarrista principal y miembro fundador de Kiss. ??Frehley, de 74 años, falleció el 16 de octubre en Nueva Jersey.

Completando la categoría de intérprete-compositor están Richard Carpenter de The Carpenters (entre sus éxitos destacados se incluyen "Goodbye To Love", "Top Of The World" y "Yesterday Once More"), Harry Wayne Casey, mejor conocido como KC of KC and the Sunshine Band ("Rock Your Baby", "That's The Way (I Like It)" y "(Shake Shake Shake) Shake Your Booty") y el guitarrista Boz Scaggs.

El Salón incluye anualmente a artistas y no artistas. Entre los nominados a esta última categoría este año se encuentran el compositor de música disco Pete Bellotte (conocido por su trabajo con Donna Summer en "Hot Stuff", "I Feel Love" y "Love To Love You Baby"), el productor pop sueco de los legendarios Cheiron Studios, Andreas Carlsson ("I Want It That Way" de Backstreet Boys, "Bye Bye Bye" de NSYNC, "Waking Up In Vegas" de Katy Perry) y Steve Kipner ("Physical" de Olivia Newton-John, "Genie In A Bottle" de Christina Aguilera).

La lista también incluye al colaborador de larga data de Madonna, Patrick Leonard ("Like A Prayer", "Live To Tell"), Vini Poncia ("Do I Love You?" de The Ronettes), Martin Page ("We Built This City" de Starships), Kenny Nolan ("Labelle" de Labelle) y el dúo Terry Britten y Graham Lyle ("What's Love Got To Do With It" de Tina Turner).

Los miembros votantes elegibles tienen hasta la medianoche, hora del Este, del 4 de diciembre para entregar sus boletas con sus elecciones de hasta tres nominados de la categoría de compositores y hasta tres de la categoría de intérpretes-compositores.

Representando a los compositores de canciones country están Jeffrey Steele (“What Hurts The Most” de Rascal Flatts, “The Cowboy In Me” de Tim McGraw), “Good Ole Boys Like Me” de Don Williams) y Larry Weiss (“Rhinestone Cowboy” de Glen Campbell, “Hi Ho Silver Lining” de Jeff Beck).

Los compositores de R&B-pop también están presentes este año con Tom Snow (“He's So Shy” de The Pointer Sisters, “Let's Hear it for the Boy” de Deniece Williams) y Christopher “Tricky” Stewart (“Umbrella” de Rihanna, “Single Ladies” y “Break My Soul” de Beyoncé).

Algunos artistas tienen otra oportunidad de entrar. Walter Afanasieff, quien ayudó a Mariah Carey con su éxito "All I Want for Christmas Is You" y quien anteriormente fue nominado para el Salón de la Fama de los Compositores de 2025, se postula nuevamente este año.

Bachman y Cummings de Guess Who, así como Bob McDill, conocido por clásicos del country como “Everything That Glitters (Is Not Gold)” de Dan Seals, también son nominados que regresan.

El Salón de la Fama de los Compositores se estableció en 1969 para honrar a quienes crearon la música popular. Un compositor con un catálogo notable de canciones puede ser incluido 20 años después del primer lanzamiento comercial de una canción.

Algunos de los que ya están en la sala incluyen a Elton John y Bernie Taupin, Brian Wilson, James Taylor, Bruce Springsteen, Tom Petty, Carole King, Paul Simon, Billy Joel, Jon Bon Jovi y Richie Sambora, Lionel Richie, Bill Withers, Neil Diamond, Phil Collins, REM, Steely Dan, Dean Pitchford, Hillary Lindsey y Timbaland.

La clase de 2025 incluyó a George Clinton, The Doobie Brothers, Ashley Gorley, Rodney “Darkchild” Jerkins, Mike Love de The Beach Boys y Tony Macaulay.

Los nuevos miembros del año 2026 se anunciarán a principios de ese mismo año.