“Habitación Macbeth", poderoso unipersonal en el 53 Festival Internacional Cervantino

GUANAJUATO, Gto. (apro).- Una de los actos más frescos en la última jornada del 53 Cervantino es el unipersonal "Habitación Macbeth", a cargo del argentino Pompeyo Audivert.

La puesta que forma parte del Circuito Cervantino se mostró previamente en Culiacán (Sinaloa) y León, y tras la función de este viernes en Guanajuato capital restan dos más: una este sábado 25 en el mismo Teatro Cervantes a las 17:00 horas, y otra el lunes 27 en el Pabellón Escénico de la Ciudad de México a las 19:00 horas.

El reconocido director, dramaturgo y actor argentino encarna a siete personajes a lo largo de casi dos horas, dando muestra de un drama primigenio sin mayores aspavientos visuales, solo la fuerza de la actuación en escena.

La música en vivo del chelo de Claudio Peña, y el manejo de iluminación, sirven en algunos momentos de guía para transportar a Audivert y al público mismo a través de situaciones y momentos.

Así, el actor encarna a un Macbeth que se presenta mucho menos víctima, más fuerte, más humano, y hasta victimario.

Se lee en la descripción de la puesta:

"La tres brujas, visiones confusas, encarnaciones de lo dual y portadoras de profecías de doble filo, representarán la tragedia de Shakespeare para el goce, deleite, y catarsis del espectador.

"El cuerpo del actor se convierte en un habitáculo atravesado por fuerzas, despojado del yo histórico, dispuesto a encarnar presencias y pulsiones donde lo teatral se vuelve fenómeno casi paranormal. El montaje busca denunciar las inclinaciones criminales del poder y, al mismo tiempo, reactivar las capacidades sagradas, poéticas y transformadoras del cuerpo en escena".

El histrión llena el escenario con su presencia, ocupando todos los espacios, sea como el protagonista o un personaje menor, arranca reflexión, atención y por momentos hasta algunas risas.

Hacia el final de su primera presentación dejó al público de pie aplaudiendo largamente, un reconocimiento que pocos se han llevado en la 53 edición del FIC.