“Muestra del patrimonio audiovisual” presentará joyas del cine mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En el marco del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que se celebra cada 27 de octubre, inicia “Acervos revelados: Muestra del patrimonio audiovisual” con películas que resguarda el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), la Cineteca Nacional, el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y la Filmoteca de la UNAM.

La programación –disponible del 27 de octubre al 9 de noviembre de 2025– se diseñó de manera colaborativa entre las instituciones arriba nombradas. Cada instancia seleccionó audiovisuales que reflejan su historia, perfil y misión, con el objetivo de compartir materiales significativos de sus colecciones y, al mismo tiempo, reconocer y visibilizar la labor de preservación y difusión que realizan.

Las funciones de varias joyas del cine mexicano se llevarán a cabo en salas de cine y televisoras públicas de distintas regiones del país, además, de la plataforma Nuestro Cine.

Para el arranque de la muestra, la Cineteca Nacional proyectará un programa de cortometrajes: “Garrido Canabal”, “Comunidades rurales”, “Lázaro Cárdenas mixteca gira gral.”, “Harry Wright: Marriage customs of the mixtec indians”, “Sandunga”, “Trailer tarahumara”, “Trailer Alma Grande” y “Archivo Lilly (fragmentos)”. La cita es el lunes 27 de octubre, a las 18:00 horas, en la Sala 4 de la sede de Xoco.

Además, mostrará una selección de películas que retratan las múltiples representaciones de las mujeres indígenas en el cine mexicano. Cuatro miradas que, desde distintos tiempos y estilos, dialogan sobre la identidad, la espiritualidad y la fuerza femenina en contextos diversos.

El Imcine ofrecerá “El apocalipsis de los setenta: cortometrajes del CPC” una selección con la que ofrece una mirada al México de los años setenta. Cuatro cortometrajes del Centro de Producción de Cortometraje (CPC) que abordan con fuerza y sensibilidad temas como la tierra, el agua y las tensiones sociales de la época, que revelan un país en transformación.

De su acervo, el Imcine presenta la película “La línea paterna”, de José Buil y Marise Sistach, realizada a partir de material de archivo personal del propio director. Un ejercicio de memoria y reconstrucción que encarna el espíritu de la muestra: mirar hacia el pasado para comprender los vínculos que nos definen.

En el marco de su 50 aniversario, el CCC comparte un recorrido de su historia a través de cuatro cortometrajes realizados entre los setenta y el año 2000. Una selección que muestra la evolución de sus lenguajes, estéticas y voces formativas antes de la era digital.

La Filmoteca de la UNAM elige mirar hacia los orígenes: los primeros pasos del cine en México realizados por mujeres y las exploraciones iniciales de la animación nacional.

La programación de “Acervos revelados: Muestra del patrimonio audiovisual” llegará a cines del circuito de exhibición independiente de nueve entidades del país: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Quintana Roo y Zacatecas.

Además, se transmitirán en 25 televisoras públicas, siete de ellas de alcance nacional: Mx Nuestro Cine (señal 22.2), Canal Once, Canal Veintidós (señal 22.1), @prende.mx+ (señal 14.2), Justicia TV (señal 13.2), Canal 14 (señal 14.1) y TV Migrante (señales 14.2 y 14.3); además de dieciocho televisoras en dieciséis entidades del país: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

La muestra también estará disponible en la plataforma del Imcine Nuestro Cine MX (nuestrocine.mx), con una selección exclusiva de películas.

El Día Mundial del Patrimonio Audiovisual es una conmemoración que tiene como objetivo reconocer la necesidad y relevancia de preservar, restaurar y difundir la diversidad de archivos y documentos audiovisuales. La fecha fue instaurada, en 2005, por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La información sobre las películas, sedes y funciones de “Acervos revelados: Muestra del patrimonio audiovisual” se puede consultar en el portal IMCINE.gob.mx.