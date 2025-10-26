53º Festival Internacional Cervantino: sin cifras preliminares en pleno día de cierre

Las autoridades decidieron cambiar la conferencia de prensa habitual a un “Desayuno de Agradecimiento”. Foto: Niza Rivera

GUANAJUATO, Gto. (apro).- Hasta la mañana de este domingo, el 53º Festival Internacional Cervantino (FIC) no tiene números.

Las autoridades decidieron cambiar la conferencia de prensa habitual a un “Desayuno de Agradecimiento” –con aviso selectivo a colegas de último minuto–, para el lunes 27 en el Mesón de San Antonio, y ahí anunciar numeralia misma que se avizora con un número menor respecto a otras ediciones.

Irma Ortega, directora de Difusión y RP del FIC. Foto: Niza Rivera

La prensa nacional y local arribó a la Sala de Prensa del Cervantino esta mañana para la conferencia con datos preliminares del festival, y así conocer los resultados de la llamada “fiesta del espíritu”, pero las puertas de la oficina se encontraron cerradas.

Reporteros locales como Catalina Reyes, del Periódico AM, ni siquiera recibieron el anuncio de cambio de sede y fecha de la conferencia, solo algunos periodistas que solicitaron confirmación directa.

Más tarde, sin responder exactamente el por qué del cambio, Irma Ortega, titular de Difusión y Relaciones Públicas del FIC, abordada por un grupo de periodistas de La Razón, El Universal, Reforma, Radio Educación, El Economista, La Crónica y Proceso, afirmó sobre el movimiento:

Queremos hacerlo para dar datos más certeros, terminando el concierto (a cargo de Africa Express). Las instancias participantes del Cervantino tomaron la decisión, se decidió ayer (sábado 25)… la información la van a tener no se les está ocultando nada”.

Aunque dubitativa sobre si habría ronda de preguntas y respuestas en el ‘desayuno’ del lunes, dijo que habría que “verificar las cifras, y con mucho gusto las podemos compartir previamente… hacia las 4-5 de la tarde”.

Foto: Niza Rivera

Más tarde arribó a oficinas Romain Greco, director ejecutivo del FIC, quien brevemente dijo “creo que mañana hay un desayuno a las 9 am o algo así… no voy a estar, estamos ajustando los horarios para tener la información”, y se retiró rápidamente con el alegato de tener un ensayo. Mientras que Miriam Jiménez, del equipo de prensa cervantino, salió a atajar a la prensa lamentando no tener más información sobre los cambios.

Los comentarios generales de la prensa acreditada para el 53º Cervantino advierten que la decisión de prescindir de una conferencia es para “maquillar” el número de afluencia y butaquería de este año, que se advierte menor respecto a la edición anterior. Y hasta el cierre de esta nota algunos dudaban si se quedarían para el ‘desayuno’ de este lunes 27.

Hoy por la noche se realiza el cierre del festival con África Express en la Alhóndiga de Granaditas a las 20 horas.