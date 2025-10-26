Convocan a Mitin Poético en protesta por declaraciones de Paco Ignacio Taibo II

Paco Ignacio Taibo II y la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia del jueves. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante los comentarios emitidos por Paco Ignacio Taibo II durante la conferencia mañanera y calificados por académicas como machistas, se convocó a un Mitin Poético el próximo 28 de octubre, frente a la sede del Fondo de Cultura Económica (FCE).

El pasado 23 de octubre, el director del Fondo de Cultura Económica señaló su desacuerdo con la llamada “cuota de género” dentro de la estrategia de fomento a la lectura.

Durante su intervención, descartó la distribución de libros escritos por mujeres, al afirmar que no tenía sentido enviar a la ciudadanía “un poemario escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo”.

Taibo confunde la mala educación con intelectualidad.

La presidenta se ríe, no fuera un comentario de un opositor porque se azotaría en la bandera feminista.



Hay literatura mala de hombres y mujeres. No es privativo de un género. Pero cada quien, después de leer algo puede… pic.twitter.com/2WhKFoXTf9 — Areli Paz (@AreliPaz) October 23, 2025

Las declaraciones desataron indignación inmediata entre escritoras, poetas, artistas y colectivas feministas, quienes difundieron la convocatoria en redes sociales para asistir al Mitin Poético en las instalaciones del FCE, ubicadas en carretera Picacho-Ajusco #277, colonia Fuentes del Pedregal, Ciudad de México.

En los últimos días, las críticas hacia Taibo II se han multiplicado y han recordado su comportamiento machista, por ejemplo, con la frase, “sea como sea, se la metimos doblada, camarada”.

Entre las respuestas más compartidas en redes destacó la de la escritora Alma Delia Murillo, quien publicó una lista de referentes femeninas de la literatura mexicana como forma de réplica a los dichos del funcionario:

“Juana Inés de la Cruz

Rosario Castellanos

Pita Amor

Eunice Odio

Margarita Michelena

Coral Bracho

Julia Santibáñez

Cristina Rivera Garza

Sara Uribe

Nadia López

Natalia Toledo

Carla Faesler

...

Poetas mexicanas.

Y ninguna escribe horriblemente asqueroso de malo.

Cosa de leer.”