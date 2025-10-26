De los cantos gregorianos de Vox Clamantis al jazz de Mezquida Trío en el FIC. Foto: Niza Rivera

GUANAJUATO, Gto (apro).- La agrupación estoniana Vox Clamantis dio muestra de los cantos gregorianos en el Templo de la Compañía de Jesús; mientras que el trío español de jazz de Marco Mezquida fue el último "Trasnoche" del Festival Internacional Cervantino (FIC) 2025, un concierto que partió desde lo íntimo hasta el lanzamiento de una dedicatoria a Palestina.

Ante unas 200 personas en el Templo de la Compañía de Jesús Oratorio de San Felipe Neri, Vox Clamantis dio un repaso de su recital 'Magnificat. Y escuché una voz..." cuya esencia es el viaje espiritual del hombre y la revelación.?

Y así fue, los cantos gregorianos dialogaron con piezas contemporáneas de Arvo Part, Helena Tulve y David Lang.

La interpretación coral cautivó a los presentes en un acto de 70 minutos en donde?la atención ante los cantos y sus tiempos se sintieron en todo momento.?

Ya por la noche el Marco Mezquida Trío presentó su "Letter to Milos" (Carta a Milos)?-título homónimo del disco reciente- que el pianista dedicó a su hijo, y en donde rinde homenaje al 'jazz libre', la música ibérica, el son cubano y la samba brasileña.

Mezquida, acompañado de Martín Meléndez en el chelo y Aleix Tobías en percusiones, ejecutaron un recital vibrante y esperanzador, en especial porque hacia el final del concierto Mezquida dedicó el tema "Infinito" al pueblo Palestino:

"Siempre que la interpretamos lo hacemos con mucho corazón y dedicación a Palestina, y con la firme convicción de decir que no hay vidas que valgan más que otras", suscitando una serie de aplausos entre los presentes.

Se lee sobre el concepto del recital:

"'Letter to Milos' y 'Milos miles' (títulos de dos discos) expresan su conexión con el género romántico, con un sutil tributo al compositor alemán Johannes Brahms, uno de los grandes representantes del romanticismo.

"Destacan Nacimiento e Infinito, el groove de Charrada de la vida y Sonajero, el pop progresivo de El cielo en tus brazos, el blues de Percebes y zamburiñas y el punk minimalista de Pauta completa".

Tras su presentación en el 53 FIC, el Marco Mezquida Trío llegará - como parte del Circuito Cervantino- al Centro Cultural Teopanzolco de Cuernavaca, Morelos, este día.