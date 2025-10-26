La película de anime “Chainsaw Man” lidera la taquilla

LOS ÁNGELES (AP).- Una adaptación cinematográfica del popular anime “Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze” superó a una película biográfica sobre el Jefe y a la secuela de terror “Black Phone 2” para liderar la taquilla de Norteamérica .

Es la última victoria de una película de anime, menos de dos meses después de que “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo infinito” debutara con un récord de 70 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord para el anime en los cines.

“Chainsaw Man — La Película: Reze Arc” se alzó con el primer puesto al recaudar 17.25 millones de dólares en cines de Estados Unidos y Canadá este fin de semana, según Comscore. “Teléfono negro 2” descendió al segundo puesto con 13 millones de dólares en su segunda semana.

Dos nuevos estrenos, la comedia romántica "A pesar de ti" y “Springsteen: Música de ninguna parte”, la primera película biográfica sobre la leyenda del rock, recaudaron 12.85 y 9.1 millones de dólares, respectivamente. "Tron: Ares" completó el top cinco con 4.9 millones de dólares en taquilla, según estimaciones de los estudios publicadas por Comscore.

“Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze” es una adaptación cinematográfica independiente del popular manga sobre un cazador de demonios cuyos brazos y cabeza se transforman en motosierras. Mitad historia de amor, mitad aventura de hack and saw, la película es una historia independiente basada en el manga creado por Tatsuki Fujimoto y adaptado al anime en 2022.

Es otra victoria para Crunchyroll, propiedad de Sony, que también lanzó “Infinity Castle” el mes pasado.

“Springsteen: Música de ninguna parte” es protagonizada por Jeremy Allen White como Bruce Springsteen, centrándose en las dificultades del Boss mientras creaba su álbum “Nebraska”, lanzado en 1982. White tuvo que aprender a tocar la guitarra y tenía poca experiencia como cantante antes de aceptar interpretar a Springsteen, quien estuvo involucrado en la producción.

La película obtuvo una puntuación B+ en Cinemascore, mientras que “Chainsaw Man” obtuvo una A por parte del público.

"Teléfono negro 2", protagonizada por Ethan Hawke y Mason Thames, es la secuela de la exitosa película original de 2021. Ya ha recaudado casi 50 millones de dólares a nivel nacional.

“A pesar de ti”, una tragicomedia protagonizada por Dave Franco, Alison Williams, Scott Eastwood y Thames, es la última adaptación de una novela de Colleen Hoover.