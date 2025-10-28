“Es un gran compañero”: esto dijo Sheinbaum sobre Paco Ignacio Taibo II tras controversia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Es un gran compañero”, así respondió la presidenta Claudia Sheinbaum al mismo tiempo que descartó mover a Paco Ignacio Taibo II de la dirección del Fondo de Cultura Económica, pese a sus declaraciones que demeritan la capacidad de las mujeres para escribir un buen poemario, las cuales fueron tachadas de misóginas.

-¿No considera que es momento de hacer cambios en la Dirección del Fondo de Cultura Económica? -se le preguntó a la mandataria federal durante su conferencia en Palacio Nacional.

-No, no, no, para nada. Es un gran compañero -contestó.

Agregó: “Ya dijimos que vamos a hacer una colección especial de escritoras mujeres mexicanas; bueno, mexicanas y latinoamericanas”.

El jueves pasado el director del Fondo de Cultura Económica declaró, al presentar la distribución de millones de libros, en su mayoría de hombres:

“Si partimos de la cuota, dices, bueno, sí sé de un poemario escrito por una mujer horriblemente asqueroso de malo, ¿por el hecho de ser escrito por una mujer? No merece que se lo mandemos a una sala comunitaria a mitad de Guanajuato, mano”.