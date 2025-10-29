Despiden a Eugenia Revueltas, académica de la UNAM e hija del compositor Silvestre Revueltas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La académica Eugenia Revueltas, Premio Universidad Nacional por su Labor Docente en Humanidades y “Sor Juana Inés de la Cruz”, falleció a los 90 años. Sus restos fueron velados en una funeraria al sur de esta ciudad.

Revueltas fue maestra en Lengua y Literatura, doctora en Letras Españolas e Iberoamericanas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) –con áreas de interés en la semiótica del teatro, la narrativa mexicana contemporánea, Historia de la Cultura en España y América, y Literatura Mexicana del siglo XX–; a la par de dedicó gran parte de su vida a la enseñanza como profesora de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM.

La académica dirigió diversas revistas de corte literario como ‘La experiencia literaria’ de la FFyL, y ‘Punto de Partida’ de la ‘máxima casa de estudios’. En esta última destaca su labor como impulsora de nuevas plumas, dando espacio a ahora personalidades como Evodio Escalante, Elena Milán y Roberto Bolaño.

Además de su labor en ‘Punto de partida’ surgió el área de Cursos, Conferencias y Publicaciones Estudiantiles de la Coordinación de Difusión Cultural.

Entre sus trabajos reconocidos están cercan de 130 artículos en revistas especializadas, y los libros "Raíces anarquistas del teatro de la Revolución Mexicana, Eugenia Revueltas (introducción, selección y notas)”, "El discurso de Juan Ruiz de Alarcón. Texto y representación", y "El espacio del deseo”.

Fue integrante de la Junta de Gobierno de El Colegio de Michoacán, de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, de la Asociación Internacional de Hispanistas, y el Consejo Académico Interno del Colegio de Letras Hispánicas.

A lo largo de su trayectoria fue reconocida como “Mérito Editorial” 2010, por el estado de Zacatecas; el Reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz” de la UNAM en 2014, y la medalla UNAM por 50 años como académica de la FFyL.

Hija de Silvestre Revueltas, permitió la difusión del archivo del músico, del cual se rescataron inéditos y piezas poco conocidas a finales de la década de los noventas, así como el estudio de su figura, deseando siempre que el archivo permaneciera en México y en resguardo de la UNAM.

De manera reciente, en una entrevista de 2023, declaró que cuando era niña sus familiares y amigos pensaban que sería pianista, pero siempre supo que no, relatando la importancia de un profesor en la vida de los alumnos, como un mentor y guía:

“La verdad es que como pianista era mala y como cantante, peor…un buen maestro es el que ve tu potencial, incluso si tú no lo intuyes”, en su caso fue el estudioso y sorjuanista Sergio Fernández, quien la alentó para estudiar Letras Hispánicas en lugar de Medicina.

Los restos de la investigadora fueron velados en la Funeraria J. García López de El Pedregal, al sur de esta ciudad.