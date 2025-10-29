Guanajuato capital tiene “otros datos” sobre el Cervantino

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras autoridades del 53º Festival Internacional Cervantino (FIC) continúan sin proporcionar numeralia significativa relativa al encuentro, con excepción de las “330 mil visitas” en esta edición, el comunicado del gobierno de Guanajuato capital deja ver otras cifras elementales en torno a la “fiesta del espíritu”.

Lo anterior, luego de que la prensa local y nacional continúa con dudas sobre las cifras que aportan al balance del encuentro, como la asistencia al Circuito ‘Cervantino’ y ‘Más allá de Guanajuato’, boletaje vendido, ocupación hotelera, derrama económica, datos en materia de seguridad, y hasta número de espectáculos transmitidos en televisión, visitas a la web (www.cervantino.gob.mx) y visualizaciones en línea.

El cambio de la conferencia de prensa habitual con datos preliminares al “desayuno de agradecimiento”, acto por el cual prensa nacional aceptó quedarse unas horas más dejó a reporteros con más dudas que respuestas, pues no se compartió ningún dato extra.

El comunicado del FIC respaldado por la Secretaría de Cultura federal que se dio a conocer la noche del domingo 26 advirtió 330 mil visitas en 140 funciones de siete disciplinas artísticas, diez ciclos de cine, 38 actividades académicas, 77 proyecciones y 45 exposiciones de artes visuales.

Mientras que a Canal 22 y TV4 de Guanajuato como los canales que transmitieron “gran parte de la programación”.

El documento compartido por Guanajuato capital este lunes 27 titulado “Logra gobierno de la gente impulso histórico en el 53 Festival Internacional Cervantino” mencionó “una asistencia preliminar de 330 mil personas en todos los eventos realizados tanto en Guanajuato capital como en otros municipios, lo que representa un incremento del 79% respecto a 2024”, y una derrama económica estimada en $442.4 millones de pesos.

Y sobre datos en ocupación hotelera:

“Durante los 17 días de actividades, la ciudad de Guanajuato registró una ocupación hotelera promedio del 50%, con la llegada de más de 69 mil turistas a hoteles, un crecimiento del 16% respecto al mismo periodo de 2024”.

Lo anterior a pesar de que en recintos habitualmente llenos no se reflejó en butacas, como en el caso del espectáculo de danza “Hard to be soft” de Oona Doherty en el Auditorio del Estado, en el último fin de semana de cierre.

El 79% que menciona Guanajuato capital correspondería en comparación a la cifra preliminar de 180 mil asistentes de 2024, registro de 56 mil turistas y ocupación promedio hotelera de 41%. De existir un incremento del 79% de asistencia en el 53º FIC se habría ostentado este año como una hazaña en numeralia, pero no hay mayores explicaciones o respaldo.

Continúan las dudas sobre los números del 53º FIC.