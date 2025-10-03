Stephen King es el autor más prohibido en las escuelas de EU

NUEVA YORK (AP).- Un nuevo informe sobre la prohibición de libros en las escuelas de Estados Unidos concluye que Stephen King es el autor con más probabilidades de ser censurado y el país está dividido entre los estados que restringen activamente las obras y los que intentan limitar o eliminar las prohibiciones.

El informe "Prohibidos en EE. UU." de PEN América, publicado el miércoles, registra más de 6 mil 800 casos de libros retirados temporal o permanentemente para el curso escolar 2024-2025. La nueva cifra es inferior a las más de 10 mil del curso 2023-24, pero sigue estando muy por encima de los niveles de hace unos años, cuando PEN ni siquiera consideró necesario elaborar un informe.

Alrededor del 80% de estas prohibiciones se originaron en tan sólo tres estados que han promulgado o intentado promulgar leyes que exigen la retirada de libros considerados objetables: Florida, Texas y Tennessee. Mientras tanto, PEN encontró pocos o ningún caso de retirada en varios otros estados, entre ellos Illinois, Maryland y Nueva Jersey, entre aquellos con leyes que limitan la autoridad de las bibliotecas escolares y públicas para retirar libros.

“Cada vez es más una historia de dos países”, afirma Kasey Meehan, directora del programa Libertad para Leer de PEN y autora del informe del miércoles. “Y no se trata solo de estados republicanos y demócratas. En Florida, no todos los distritos escolares respondieron a las peticiones de prohibir libros. Se pueden encontrar diferencias entre condados”.

Los libros de King fueron censurados 206 veces, según PEN, con "Carrie" y "The Stand" entre las 87 obras afectadas. La obra más prohibida de cualquier autor fue "La Naranja Mecánica", el clásico distópico de Anthony Burgess de la década de 1960, para el cual PEN detectó 23 retiros. Otros libros y autores que enfrentaron importantes restricciones fueron "Sold" de Patricia McCormick, "Forever" de Judy Blume y "Breathless" de Jennifer Niven, así como numerosas obras de Sarah J. Maas y Jodi Picoult.

Entre las razones que suelen citarse para retirar un libro se incluyen temas LGBTTTIQ+, representaciones raciales y pasajes con violencia y violencia sexual. Una tendencia que, según PEN, se ha intensificado: miles de libros fueron retirados de los estantes en previsión de presiones comunitarias, políticas o legales, más que como respuesta a una amenaza directa.

“Esto funciona como una forma de ‘obedecer de antemano’”, se lee en el informe, “arraigada en el miedo o simplemente en el deseo de evitar temas que podrían considerarse controvertidos”.

El informe de PEN surge en medio de continuos esfuerzos de censura, no sólo por parte de estados y activistas conservadores, sino también del gobierno federal. El Departamento de Educación canceló una iniciativa de la administración Biden para investigar la legalidad de las prohibiciones y ha calificado todo el asunto de "engaño". Las cifras de PEN incluyen la retirada por parte del Departamento de Defensa de cientos de libros de bibliotecas escolares de primaria y secundaria para familias militares como parte de una campaña general contra las iniciativas de DEI y el pensamiento antiamericano.

En Florida, donde más de 2 mil libros fueron prohibidos o restringidos, un puñado de condados fueron responsables de muchas de las eliminaciones de King: docenas fueron retirados el año pasado como parte de una revisión para determinar si cumplían con las leyes estatales.

“Sus libros suelen ser retirados de las estanterías cuando se busca la eliminación de títulos para adultos o libros con contenido sexual. Estas prohibiciones prohíben de forma abrumadora el contenido LGBTTTIQ+ y los libros sobre raza, racismo y personas de color, pero también afectan a títulos como los libros de Stephen King”, afirma Meehan. “Algunos distritos, por ser demasiado cautelosos o por temor a las sanciones, aplican medidas tan drásticas que terminan eliminando también el acceso a Stephen King”.

La metodología de PEN difiere de la de la Asociación Americana de Bibliotecas ( ALA), que también publica informes anuales sobre prohibiciones e impugnaciones. Las cifras de PEN son mucho mayores, en parte porque la organización pro libertad de expresión contabiliza cualquier libro retirado o restringido por un período determinado, mientras que la ALA solo contabiliza las retiradas o restricciones permanentes.

Ambas organizaciones han reconocido que, dado que dependen en gran medida de los informes de los medios y de la información que reciben directamente, sus cifras distan mucho de ser exhaustivas. Stephana Ferrell, directora de Investigación y Perspectivas del Proyecto Libertad para Leer de Florida, escribió en un correo electrónico esta semana que el total de prohibiciones es "probablemente mucho mayor" que el del análisis instantáneo de PEN, basado en las continuas solicitudes de registros públicos del Proyecto.

El informe de PEN no incluye datos sobre prohibiciones en Ohio, Oklahoma, Arkansas ni otros estados republicanos porque los investigadores no pudieron encontrar la documentación adecuada. Meehan añade que PEN tampoco conoce el impacto total de las leyes estatales.