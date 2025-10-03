UNAM condena actos de destrucción en el CCU Tlatelolco durante marcha por el 2 de octubre. Foto: X: @PaolaSaeb

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- General de Comunicación Social de la UNAM, la máxima casa de estudios condenó las agresiones al Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) en el marco de la marcha por el 58º aniversario de la masacre estudiantil de 19

Se lee en el documento:

“Atacar un centro cultural que nació como un Memorial del 68 es una afrenta a quienes lucharon en paz por una sociedad más justa, tolerante y democrática. La violencia, y más desde el anonimato, impide construir vías de entendimiento.

“La Universidad Nacional Autónoma de México condena los actos de destrucción que hoy protagonizó un grupo de personas encapuchadas que se desprendió de la marcha conmemorativa del 2 de octubre”.

Lo anterior luego de que esta tarde se registraran agresiones en las instalaciones del CCUT, al norte de esta ciudad, en donde se rompieron cristales del acceso principal causando daños en el primer piso del recinto, además de objetos explosivos que tuvieron afectaciones al espacio que la universidad consideró “menores”.

También hubo pintas sobre columnas y el muro de la fachada principal, y daños a vehículos que se encontraban estacionados cerca del inmueble haciendo énfasis en que no hubieron personas lesionadas.

“Tras los hechos, se inició la evaluación de los daños y se presentarán las denuncias correspondientes para que se investigue y sancione a quienes resulten responsables.

“El CCUT reitera su vocación, como ha sido desde su creación, de ser un espacio de memoria, derechos humanos, identidades y resistencia pacífica; nunca compartirá la violencia, la agresión y la intolerancia como vías de expresión”, se lee.

??En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, encapuchados realizaron pintas, vandalizaron una camioneta rompiendo sus vidrios y arrojaron explosivos a las instalaciones.



Estas agresiones son las segundas registradas en lo que va del año en espacios culturales de la UNAM, la anterior se realizó durante la segunda “Marcha contra la gentrificación”, en julio pasado, en donde vándalos y encapuchados rompieron cristales de la fachada del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) –que aún no se reponen en original, pues se encuentran los repuestos–, y de la librería Julio Torri en donde también hubo robo de volúmenes.

El mes pasado la titular de Cultura UNAM, Rosa Beltrán, afirmó a Proceso que tras el ataque al CCU en donde la universidad vivió “una violencia inédita, inexplicable e injusta”, la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán realizó una investigación y posteriormente detuvo a los causantes, además de que se hizo una actualización de los protocolos de seguridad, sin ahondar en el radio de esa estrategia.