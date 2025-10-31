Molotov, 30 años en fuego

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La noche de este 30 de octubre quedará como constancia y respuesta a la duda de ¿sería posible un Molotov sin Tito?

Lo anterior luego de que en marzo pasado, Tito Fuentes, guitarrista y voz del grupo, anunció su retiro por problemas de salud, y con ello el desconcierto de los que gustan del rock de Molotov.

El show generó expectativa para quienes esperaron ver al grupo tras el festival Vive Latino 2025, en donde Jay de la Cueva lo suplió.

Jay de la Cueva. Foto: José Manuel Jiménez

Molotov ha mostrado que remontar el vuelo y superar las expectativas se hace con buena música y una actuación impecable. Y la noche de este jueves, ante un Palacio de los Deportes lleno, miles de almas enloquecieron por más de dos horas con un concierto potente de principio a fin.

A las 21 horas el grupo tomó el “domo de cobre” en el marco de la gira "TXXXR 30 Aniversario", y con seguridad incendió el lugar con sus acordes. La banda llevó al público hacia el éxtasis.

El climax del show se alcanzó cuando tocaron Gimme Tha Power, de su primer disco (Dónde Jugaran las Niñas, 1996). El público cantó con potencia comparable a la de manifestaciones que se viven en las calles de la CDMX. En especial porque las letras de la banda se toman como un reclamo social que sigue tan vigente como hace 30 años.

El recorrido musical por sus 8 discos de estudio cumplió, no por la cantidad de temas tocados sino por la destreza de la agrupación en el escenario. Acompañados por Jay de la Cueva, en la guitarra, y Pato Machete en la voz, el grupo demostró por qué es una banda que ha logrado sobrevivir desde sus inicios a la censura, a los vaivenes de la industria musical y al tiempo.