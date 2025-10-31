Una vez más, Morrissey cancela conciertos en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El británico Morrissey canceló la presentación de esta noche en el Palacio de los Deportes, así como la del 4 de noviembre en Guadalajara por “agotamiento extremo”. Es la cuarta ocasión que cancela conciertos en nuestro país desde 2013 a la fecha.

Un breve anuncio de Ocesa confirmó que el compositor de “Everyday is like sunday” no se presentará en el concierto de este día en el ‘domo de cobre’, según se lee:

“Informamos al público de la Ciudad de México y Guadalajara que, debido al agotamiento extremo del artista, los conciertos de Morrissey programados para el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes y el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex no se llevarán a cabo”.

Además de informar sobre los lineamientos para el reembolso de las entradas:

“Si realizaste tu compra en línea, el reembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus boletos, de acuerdo con los tiempos establecidos por tu institución bancaria”.

Para el caso de los que compraron a través de puntos Ticketmaster y taquilla de los recintos, el reembolso se podrá recuperar a partir de este 7 de noviembre en el mismo lugar donde se adquirieron.

Además de agregar el link tkmx.link/PoliticaDeCompra en cuya liga se advierte más información sobre el tema, como el hecho de que no se aceptarán boletos con enmendaduras o alteraciones:

“El reembolso se llevará a cabo, por el valor nominal del boleto más los cargos por servicio y envío durante los 30 días siguientes a la cancelación del evento, además aplicarán las instrucciones establecidas por las instituciones bancarias en las compras efectuadas con tarjetas bancarias.

Tras la cancelación seguidores del artista recordaron –algunos con molestia y aludiendo discriminación– que no es la primera vez que el británico deja al público mexicano en espera. Se recordó la primera vez que sucedió, en agosto de 2013 en el marco del Vive Latino debido a “neumonía”, luego en 2023 para una presentación en el mismo Palacio de los Deportes por “dengue”, y de manera posterior en febrero de 2024 por “agotamiento físico”. Octubre de 2025 se suma a la lista de cancelaciones en México.

Es importante mencionar que previo a estos shows en México, en junio de 2025 también canceló la serie de espectáculos que tendría en Reino Unido; las fechas que Morrissey tiene agendadas en Grecia para diciembre de este año aún están marcadas como vigentes.