Alejandro Fernández canta las mañanitas a Yuridia para agasajarla por su cumpleaños (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alejandro Fernández cierra su gira “De Rey a Rey” en la CDMX con un emotivo concierto dedicado a su padre Vicente Fernández, en el estadio GNP Seguros, teniendo como invitados sorpresa a Yuridia y Edén Muñoz.

El Potrillo tuvo como invitada a la cantante Yuridia, quien fue sorprendida con un pastel, besos, abrazos y los aplausos de miles de fans, tras haber cantado la composición de Río Roma, “No lo beses”.

Yuridia le agradeció emocionada y se mostró feliz de haber compartido el escenario con uno de los artistas más reconocidos de la música mexicana.

Y antes de que se retirara, como sorpresa, Alejandro Fernández le dedicó Las Mañanitas a la cantante nacida en Hermosillo el 4 de octubre de 1986.

El otro invitado de la noche, el compositor de “Decepciones” Edén Muñoz cantó a dueto con El Potrillo, y ambos se agradecieron e intercambiaron halagos y abrazos.

Con un aforo de 65 mil personas, “El Potrillo” arrancó su última presentación de este año en la CDMX a sus fans con las canciones que El Charro de Huentitán hizo famosas y que tras su muerte, ocurrida el 12 de diciembre de 2021, han sido coreadas en diferentes estadios de México, España, EU y Colombia.

La gira “De Rey a Rey” inició el pasado 26 octubre de 2024 en la Plaza De Toros México, con un lleno total.

Y desde esa fecha, el cantante tapatío ha homenajeado a su padre con 20 fechas sold out.

Camila Fernández acompañó a su padre Alejandro en Las Vegas y en este inolvidable concierto en el GNP Seguros ante miles de eufóricos fans que no pararon de cantar a pesar de la lluvia.

Camila invitó a los asistentes a acompañarlos con “Se cancela la llorada”.

Y se encargó de ambientar a las miles de personas impacientes por la aparición de El Potrillo.

La sorpresa de la noche fue la presencia de Edén Muñoz, compositor de “Decepciones”, con quien hizo un dueto, lo que provocó aplausos.

Tras haber dado por terminado el concierto, Alejandro salió nuevamente ante los gritos de “otra, otra, otra” e incluyó “Caballero” y su más reciente producción “Me está doliendo”, grabada con Carín León.

El Set List

El Homenaje a Chente

No me sé rajar

Hermoso cariño

Lástima que seas ajena

Estos celos

Decepciones

Un millón de primaveras

De qué manera te olvido

Me voy a quitar de en medio / Para siempre / La ley del monte

Mi amigo el tordillo

Padre e hija

Fue un placer conocerte

Siempre estoy pensando en ti

Que te vaya bonito / Por tu maldito amor

Mi ranchito

Acá entre nos

Volver, volver

El Rey

A mi manera

Intermedio con mariachi

Con ropa más casual, Alejandro inició el repertorio que lo hizo famoso, con melodías como:

Estuve

Hoy tengo ganas de ti

Te olvidé

Sin tantita pena

No lo beses

Sé que te duele

Me dediqué a perderte

Canta corazón

Se me va la voz

Caballero

Mátalas

Como quien pierde una estrella

Despliegue de seguridad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementó un dispositivo de seguridad, vigilancia y vialidad, en las inmediaciones del Estadio GNP, ubicado en la alcaldía Iztacalco.

Como parte del dispositivo este sábado 4 de octubre, la SSC desplegó mil 157 uniformados, apoyados de 38 vehículos oficiales, ocho motocicletas y nueve grúas; mientras que un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores realizó sobrevuelos de prevención.

También fueron desplegados 694 oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) apoyados con siete vehículos, ubicados en las entradas y salidas, así como en distintas zonas de gradas y del público a pie, para salvaguardar la integridad física de los espectadores, trabajadores y del staff.

¿Quién es Alejandro Fernández?

“El Potrillo” nació en Guadalajara el 24 de Abril de 1971, su famoso padre Vicente Fernández lo inspiró para incursionar en la música ranchera desde que era pequeño, y su madre es María del Refugio Abarca.

Alejandro cantó por primera vez a los cinco años de edad ante 10 mil personas interpretando el tema “Alejandra” y a sus seis trabajó en la película “Picardía mexicana”.

Después de algunos años cantó con su padre Vicente Fernández “Amor de los dos”, tema que lo llevó a iniciar su carrera profesionalmente como cantante.

En 1992 lanzó su primer disco, titulado “Alejandro Fernández” e inició una exitosa gira por todo México.

Desde entonces, se ha presentado en diferentes países logrando una fama a nivel internacional, con miles de fans en México por sus canciones de música ranchera y pop.