Alejandro Fernández honra a “Chente” en la CDMX ante 65 mil fans en el Estadio GNP (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alejandro Fernández cerró este sábado su gira “De Rey a Rey” en la CDMX con un emotivo concierto dedicado a su padre Vicente Fernández, en el Estadio GNP completamente lleno y teniendo como invitados sorpresa a Yuridia y Edén Muñoz.

Con un aforo de 65 mil personas, “El Potrillo” dio la última presentación de este año en la CDMX con lluvia ligera y fans que corearon las melodías que el Charro de Huentitán hizo famosas y que tras su muerte, ocurrida el 12 de diciembre de 2021, han sido incluidas en sus conciertos.

Camila fue la encargada de abrir y de ambientar al público demostrando su orgullo por pertenecer a la dinastía Fernández e invitó a los asistentes a acompañarlos con “Se cancela la llorada” e interpretó “No me queda más” de Selena y “No llega el olvido” de Jenni Rivera.

Y tras agradecer al público le dio la bienvenida al hijo de Chente Fernández quien arrancó la velada con "No Me Sé Rajar".

"Es un orgullo para mí volver a estar en este escenario tan enigmático, donde había tenido la oportunidad de presentarme dos veces antes. Una, con mi padre", mencionó Alejandro haciendo referencia a la presentación que tuvo en el llamado “Foro Sol” y el disco En Vivo: Juntos por Última Vez, con el que ganaron un Latin Grammy en 2004 al Mejor Álbum de Música Ranchera.

Con los ánimos más encendidos en el estadio, Alejandro siguió con “Hermoso Cariño”, “Lástima que seas ajena” y “Estos Celos”, algunas de las canciones que su padre hizo famosas durante varias décadas.

Vamos a festejar al “Viejón” en esta canción, ¡hasta el cielo!", dijo El Potrillo antes de cantar "Estos Celos”, ante emotivos aplausos.

Con un nostálgico tono de voz, Fernández recordó a su papá y

La primera sorpresa de la noche fue la presencia de Edén Muñoz, productor de su disco De Rey a Rey. Homenaje a Vicente Fernández. Plaza de Toros La México (2024) y compositor de “Decepciones”, con quien Alejandro cantó a dueto. Y más tarde invitó a Yuridia a cantar “No lo beses” a quien también agasajó por su cumpleaños.

Alejandro agradeció al público el recibimiento a su hija Camila

De verdad que no tengo palabras para decir todo lo que los amo, Ciudad de México. Así empecé yo, cantando con mi padre, y no era fácil presentarse en un lugar que de repente te da miedo y te tiembla la rodilla. Ahora me toca a mí presentar a mi hija", refirió emocionado.

La gira “De Rey a Rey” inició el pasado 26 octubre de 2024 en la Plaza De Toros México, con un lleno total. Y desde esa fecha, el cantante tapatío ha homenajeado a su padre con 20 fechas sold out.

“El Potrillo” no podía dejar fuera las canciones que lo identifican y tras un breve intermedio se arrancó con “Estuve”, “Sin tantita pena” entre otras y cerró la velada con la íconica “No” y “Como quien pierde una estrella”.

La SSC estuvo a cargo de la seguridad de los asistentes al concierto que se realizó con saldo blanco, lluvia ligera y un público de diversas edades satisfecho con la dinastía Fernández.