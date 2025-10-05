Bad Bunny interpretó a Quico en el homenaje de Saturday Night Live a El Chavo del Ocho (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-- Bad Bunny fue el anfitrión de Saturday Night Live en el estreno de la temporada 51, en el que rindió un homenaje a la comedia de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", “El Chavo del Ocho”.

El último sketch de la noche fue una parodia de la serie transmitida por Televisa en la que el reguetonero puertorriqueño interpretó a Quico, el personaje que originalmente dio vida Carlos Villagrán.

La participación de Bad Bunny en SNL estuvo repleta de referencias a la cultura latina, además de una respuesta en español a los integrantes del movimiento trumpista “Make America Great Again” que reaccionaron con furia a la noticia de que será el protagonista del espectáciulo de medio tiempo del Super Bowl.

En el sketch, los integrantes del cast de SNL Marcello Hernández interpretan a El Chavo; Chloe Fineman a la madre de Quico, Doña Florinda; Sarah Sherman a La Chilindrina; y Andrew Dismukes a Don Ramón.

Kenan Thompson actúa como “El Señor Barriga”, al que SNL llamó en inglés Mr. Stomach, mientras que el Profesor Jirafales es interpretado por el actor hollywoodense Jon Hamm, conocido desde la serie Mad Men.

El Chavo del Ocho aún emite repeticiones de su extensa biblioteca de más de 300 episodios en varios países del mundo. La comedia está disponible en Estados Unidos en la plataforma Vix de Televisa-Univisión.

“El homenaje que se emitió en SNL el sábado por la noche capturó la esencia de los personajes a la perfección, con cada actor imitando las personalidades de sus respectivos personajes con maestría”, destacó el portal Deadline.

Saturday Night Live, que se transmite desde Nueva York por NBC, es un clásico de la television estadunidense que se ha caracterizado por su mordaz crítica política a los gobernantes en turno. El episodio de este sábado también estuvo cargado de críticas a Donald Trump.