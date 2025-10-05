Sean “Diddy” Combs es sentenciado a cuatro años de prisión por caso de violencia sexual

En este dibujo judicial, Sean Diddy Combs reacciona mientras hace una declaración durante su audiencia de sentencia en el tribunal federal de Manhattan, el viernes 3 de octubre. Foto: Elizabeth Williams vía AP

NUEVA YORK (AP) — Sean "Diddy" Combs fue sentenciado el viernes a cuatro años y dos meses de prisión por transportar personas a través de las fronteras estatales para encuentros sexuales, culminando un caso federal sórdido que presentó testimonios desgarradores y terminó en un ajuste de cuentas contundente para una de las figuras más influyentes del hip hop.

Dado que Combs ya ha cumplido un año en la cárcel, la sentencia significa que el hombre de 55 años podría salir en aproximadamente tres años.

Aunque los fiscales buscaban una sentencia de más de 11 años, sus abogados querían que fuera liberado de inmediato y dijeron que el tiempo tras las rejas ya había forzado su remordimiento y sobriedad.

Combs fue condenado en julio por transportar en avión a sus novias y trabajadores sexuales masculinos por todo el país para participar en encuentros sexuales impulsados por drogas en múltiples lugares y durante muchos años. Sin embargo, fue absuelto de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haberlo puesto tras las rejas de por vida.

"¿Por qué sucedió durante tanto tiempo?", preguntó el juez de distrito de Estados Unidos Arun Subramanian al dictar la sentencia. "Porque tenías el poder y los recursos para mantenerlo, y porque no te atraparon".

Subramanian, quien también multó a Combs con 500.000 dólares, la máxima cantidad permitida, elogió a los acusadores que testificaron en el juicio. Efectivamente, hablaron por muchos otros que experimentaron abuso, dijo el juez: "Les diste una voz. Te enfrentaste al poder".

Combs, sentado en la mesa de la defensa, miró al frente mientras el juez hablaba. Permaneció tranquilo después y parecía abatido, sin el entusiasmo y las sonrisas que mostró mientras interactuaba con sus abogados y familiares más temprano en el día.

"Lo siento, lo siento", dijo a su familia justo antes de salir de la sala del tribunal.

Los abogados de Combs dijeron que apelarán.

"Lo que sentimos hoy es que el juez actuó como un decimotercer jurado, uno que no elegimos, y que cuestionó el veredicto del jurado", dijo el abogado defensor Marc Agnifilo a los periodistas después de salir del tribunal.

Antes de la sentencia, Combs lloró mientras sus abogados defensores mostraban un video que retrataba su vida familiar, carrera y filantropía, y luego hizo una súplica por clemencia.

"Le pido a su señoría una oportunidad para ser padre de nuevo", dijo Combs, "un hijo de nuevo... un líder en mi comunidad de nuevo... una oportunidad para obtener la ayuda que desesperadamente necesito para ser una mejor persona". Se disculpó con las personas a las que lastimó física y mentalmente con sus acciones "repugnantes, vergonzosas", y dijo que la violencia doméstica era una carga que llevaría por el resto de su vida.

Su juicio de casi dos meses en un tribunal federal en Manhattan presentó testimonios de mujeres que dijeron que Combs las golpeó, amenazó, agredió sexualmente y chantajeó. La fiscal Christy Slavik dijo al juez el viernes que perdonar a Combs de un tiempo serio en prisión excusaría años de violencia.

"Es un caso sobre un hombre que hizo cosas horribles a personas reales para satisfacer su propia gratificación sexual", dijo. "Su moneda era el control. Y convirtió esa moneda en arma con efectos devastadores en las víctimas".

Combs fue condenado bajo la Ley Mann, que prohíbe transportar personas a través de las fronteras estatales para cualquier delito sexual. El abogado defensor Jason Driscoll argumentó el viernes que la ley fue mal aplicada.

Durante el testimonio en el juicio, la exnovia Casandra "Cassie" Ventura dijo a los jurados que Combs le ordenó tener sexo "repugnante" con extraños cientos de veces durante su relación de una década. Los jurados vieron un video de él arrastrándola y golpeándola en un pasillo de un hotel en Los Ángeles después de uno de esos encuentros sexuales a los que denominaban como "freak-off" de varios días.

"Aunque nada puede deshacer el trauma causado por Combs", dijeron los abogados de Cassie, Douglas Wigdor y Meredith Firetog, en un comunicado, "la sentencia impuesta hoy reconoce el impacto de los delitos graves que cometió".

Otra mujer, identificada como "Jane", testificó que fue presionada para tener sexo con trabajadores masculinos durante "noches de hotel" impulsadas por drogas mientras Combs observaba y a veces filmaba.

Los abogados de Combs argumentaron en el juicio que el gobierno estaba tratando de criminalizar gustos sexuales consensuados, aunque poco convencionales.

La única acusadora programada para hablar el viernes, una antigua asistente conocida como "Mia", se retiró después de objeciones de la defensa; Slavik acusó a los abogados de Combs de "intimidar" a la mujer. Ella ha acusado a Combs de violarla en 2010 y pidió al juez en una carta una sentencia que refleje "el peligro continuo que mi abusador representa".

Seis de los siete hijos de Combs se dirigieron al juez, suplicando clemencia para su padre. Una hija, D'Lila Combs, dijo que temía perder a su padre después de la muerte de su madre, Kim Porter, en 2018.

"Por favor, su señoría, por favor", dijo D'Lila entre lágrimas, "denle a nuestra familia la oportunidad de sanar juntos, de reconstruir, de cambiar, de avanzar, no como un titular, sino como seres humanos".

Fuera del tribunal, periodistas y curiosos se agolparon, repitiendo escenas del juicio de Combs.

Sade Bess, una fan de Combs de Brooklyn, salió de la sala del tribunal luciendo tanto triste y a la vez aliviada.

"Es devastador ver cómo el legado de un pionero de la comunidad negra casi se desvanece", dijo. "Pero el juez mostró misericordia al darle una segunda oportunidad, mientras aún honra a las víctimas".