Taylor Swift también es reina de la taquilla con “The Official Release Party of a Show Girl”

LOS ÁNGELES (AP) — La taquilla del fin de semana perteneció a dos atracciones innegables: Taylor Swift y Dwayne "The Rock" Johnson.

Podría haber parecido un enfrentamiento de pesos pesados, pero la devota base de fans de Swift una vez más demostró ser imparable con su película "The Official Release Party of a Show Girl", que debutó en el puesto número uno con 33 millones de dólares en las salas de Norteamérica, según estimaciones del domingo de Comscore.

El estreno de AMC Theatres, anunciado sólo dos semanas antes con una promoción mínima, sirvió como pieza complementaria al 12 álbum de estudio de Swift, empaquetando videos musicales, imágenes detrás de cámaras y visuales de letras sin blasfemias en una experiencia de 89 minutos.

La película se proyectó en los 540 cines de AMC en Estados Unidos durante tres días, finalizando después del domingo. AMC transmitió el espectáculo en México, Canadá y en toda Europa.

"Que Taylor Swift aproveche el poder del cine para construir su marca, crear entusiasmo entre sus fans y generar una experiencia comunitaria fuera de sus giras, fuera de sus actuaciones en vivo, es realmente un golpe de genialidad", afirmó Paul Dergarabedian, el analista principal de medios de Comscore.

"Poder añadir otros 33 millones de dólares a la taquilla es muy bienvenido por los dueños de cines que buscaban contenido para sus grandes pantallas".

Esto ocurre casi dos años después que su película de concierto "The Eras Tour" se estrenara con 96 millones de dólares, con Swift extendiendo su racha de dominio en la taquilla.

Por su parte, Johnson tuvo una presentación más modesta. Su drama de A24 "The Smashing Machine", coprotagonizado por Emily Blunt, se estrenó en tercer lugar con apenas seis millones de dólares, detrás de “Una batalla tras otra” ("One Battle After Another") de Paul Thomas Anderson, que recaudó 11.1 millones de dólares y ha acumulado ahora 107 millones de dólares a nivel mundial.

A pesar de las críticas positivas y una ovación de pie de 15 minutos en el Festival de Cine de Venecia, donde Johnson recibió elogios por interpretar a la leyenda de MMA Mark Kerr, la película marcó uno de los estrenos más bajos con él como protagonista.

"Cuando las grandes estrellas de cine se aventuran en roles más independientes, como Tom Cruise en 'Magnolia', están tratando de redefinir su carrera. Pueden moverse entre ambos universos, así que Dwayne Johnson y todo el reconocimiento que está recibiendo", comentó Dergarabedian. "Ese factor de prestigio. Esa es la moneda. Él conoce la taquilla. Estudia esto y es un hombre de negocios. Pero también se da cuenta de que cuando sales de tu zona de confort, te coloca bajo ciertos reflectores... Dwayne Johnson está redefiniendo lo que puede hacer".

Más allá de los dos nombres destacados, el resto de la cartelera del fin de semana ofreció una amplia variedad que iba desde aventuras animadas hasta secuelas de terror y estrenos internacionales.

La aventura familiar de DreamWorks Animation "Gabby's Dollhouse: The Movie" debutó en cuarto lugar con 5.2 millones de dólares, expandiendo la popular serie preescolar de Netflix a la gran pantalla. El thriller sobrenatural de Warner Bros. "El Conjuto: Últimos Ritos" siguió en quinto lugar con cuatro millones de dólares, acumulando 458,2 millones de dólares a nivel mundial.

En sexto lugar estuvo "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito", la última entrega de la exitosa saga de anime japonés, recaudando 3,5 millones de dólares. Un relanzamiento de "Avatar: The Way of Water" hizo un gran impacto en séptimo lugar con 3,1 millones de dólares, un sólido retorno para el éxito de taquilla de 2022 antes de "Avatar: The Fire and Ash" el 19 de diciembre.

Completando el top diez estuvieron "The Strangers: Chapter 2" con 2.8cmillones de dólares, la comedia oscura de IFC "Good Boy" con 2.2 millones de dólares, marcando el segundo mejor fin de semana de estreno de la compañía. "Kantara: A Legend – Chapter 1" con 1.7 millones de dólares.

Dergarabedian expresó que espera con ansias las películas de octubre como "Tron: Ares", "Kiss of the Spider Woman" y "Roofman", protagonizada por Channing Tatum.

