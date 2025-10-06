31 Minutos estrena Tiny Desk Concert con sátira crítica a las políticas de Trump (Video)

El punto álgido de la crítica llegó con la aparición de un cocodrilo títere luciendo un gorro rojo y cabello rubio. Foto: NPR Music

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El icónico programa chileno de títeres 31 Minutos debutó en el prestigioso Tiny Desk Concert de NPR Music, marcando un hito como el primer grupo de títeres latinoamericanos en la serie.

El concierto, estrenado este lunes, combina el humor absurdo y la música rockera característica del show con una aguda crítica a las políticas migratorias de Donald Trump, consolidando su espíritu contestatario en el contexto del Mes de la Herencia Hispana.

El espectáculo de 21 minutos, disponible en YouTube y el sitio de NPR, presenta canciones emblemáticas como “Mi Equilibrio Espiritual”, “Bailan sin César” y “Objeción Denegada”, interpretadas con un caos creativo que transforma el escritorio de NPR en un escenario vibrante.

Sin embargo, el núcleo crítico del concierto radica en su sátira política.

Tulio Triviño, el egocéntrico presentador, lanza un dardo inicial al declarar: “Soy Tulio Triviño y esta es la primera vez en Washington de 31 Minutos, que es exactamente el tiempo en que expiran nuestras visas de trabajo”.

Esta frase desata una serie de chistes mordaces sobre las restricciones migratorias, incluyendo una adaptación de letras que reza:

“Alza la mano si se te venció la waiver (visa), alza la mano si tú eres ilegal”.

El punto álgido de la crítica llega con la aparición de un cocodrilo títere luciendo un gorro rojo y cabello rubio, una parodia evidente de Trump y su lema “Make America Great Again” (MAGA).

Esta referencia visual, junto a las letras modificadas, arremete contra las políticas antiinmigrantes de la administración Trump, resonando con el público latino en un momento en que la retórica migratoria sigue siendo un tema candente en Estados Unidos.

La presentación se enmarca en “El Tiny”, la iniciativa de NPR para celebrar la herencia latina, y refleja el compromiso de 31 Minutos con la sátira social que los ha definido desde 2003.

En redes sociales como X, el concierto ha generado una ola de entusiasmo, con usuarios destacando “los chistes ácidos en la era Trump” y el desafío implícito a las amenazas de recortes a medios públicos por parte de la administración republicana.

31 Minutos no solo lleva su irreverencia a un escenario global, sino que reafirma su rol como una voz crítica que, desde el humor y la música, confronta el poder y celebra la identidad latina.

El concierto está disponible en YouTube y NPR.org.