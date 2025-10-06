Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga se reconcilian en los 25 años de “Amores perros” (Video)

El guionista y el director, de nuevo juntos. Foto: IQ Icunacury Acosta & Co.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el Palacio de Bellas Artes se celebraron la noche del lunes los 25 años de la película “Amores perros”. Su director Alejandro González Iñárritu y su guionista Guillermo Arriaga se reencontraron públicamente, dejando atrás años de distanciamiento.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), organizó la proyección del filme, que fue nominado al Oscar a Mejor Largometraje Extranjero, para festejarle a esta historia importante del cine nacional contemporáneo, protagonizada por Gael García Bernal, Emilio Echevarría, Goya Toledo, Álvaro Guerrero y Vanessa Bauche.

González Iñárritu, ganador de cuatro premios Oscar, subió al escenario entre aplausos y, con emoción, invitó a Guillermo Arriaga, quien escribió el guión de la cinta, a unirse a él.

En un gesto simbólico y profundamente significativo, ambos compartieron el escenario ante una sala llena que los recibió con una ovación por su reencuentro.

Foto: IQ Icunacury Acosta & Co.

Ambos compartieron unas palabras en conjunto en el que anunciaron su reconciliación:

“Luego de años enemistados, hemos resuelto dejar atrás nuestras desavenencias y retornar a la amistad que nos unió y que nos permitió realizar tres películas juntos de las cuales nos sentimos orgullosos.

“Los veinticinco años de ‘Amores perros’ se convirtieron en la coyuntura ideal para que volviéramos a dialogar y a rescatar puntos de encuentro. En un mundo cada vez más polarizado y donde las discrepancias pesan más que las similitudes, creemos que dar este paso puede brindar un ejemplo de concordia y de voluntad.

“A lo largo de los años, y aun de manera reciente, diversas voces nos azuzaron para confrontarnos. Hoy pesan más las voces de nuestras familias y las de la gente que nos quiere, que nos impulsaron a reconocer la valía del afecto perdido entre nosotros y que hemos decidido recuperar.”

También agradecieron a todos los que hicieron posible la película. El público los ovacionó. Y luego se proyectó la versión restaurada de “Amores perros”, realizada en el 2020 por Criterion Collection, Estudio México Films y Altavista Films a partir del negativo original en 35 milómetros, escaneado en 4K y 16 bits.

El proceso contó con la supervisión del propio González Iñárritu y del director de fotografía Rodrigo Prieto, en colaboración con los estudios Harbor Picture Company, en Santa Mónica, California.

La celebración finalizó con un concierto especial del argentino Gustavo Santaolalla, compositor de la banda sonora original, quien interpretó en vivo las piezas que acompañaron los momentos más emblemáticos de la película, junto con otras obras de su repertorio.