Rush anuncia gira de reunión cinco años después de la muerte del baterista Neil Peart

Alex Lifeson, a la izquierda, y Geddy Lee, de la banda Rush, aparecen en la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll 2017, el 7 de abril de 2017, en Nueva York.. Foto: Foto de Charles Sykes/Invision/AP, Archivo

NUEVA YORK (AP).- Cinco años después de que su influyente baterista y letrista Neil Peart murió de glioblastoma, la banda canadiense Rush anunció una gira de reunión.

Este día, los cofundadores de Rush, Geddy Lee y Alex Lifeson, revelaron que una gira de 12 fechas y siete ciudades está programada para el verano de 2026, que comenzará en junio en el Kia Forum en Los Ángeles, donde la banda tocó su último espectáculo en 2015.

La gira de reunión finalizará en Cleveland en septiembre de 2026. También visitarán Ciudad de México, Fort Worth, Texas, Chicago, Nueva York y Toronto.

En el lugar de Peart, se encuentra la célebre compositora y productora alemana Anika Nilles, quien anteriormente estuvo de gira con Jeff Beck.

Han pasado más de 10 años desde que Alex y yo interpretamos la música de Rush junto a nuestro compañero de banda y amigo fallecido, Neil. Toda una vida de canciones en las que pusimos todo nuestro corazón y alma para componerlas, grabarlas y tocarlas juntos en el escenario", escribió Lee en un comunicado.

Agregó que él y Lifeson “no podrían estar más emocionados” de presentar a Nilles a su base de fans “quienes, sabemos, le darán todas las oportunidades para estar a la altura de ese papel casi imposible”.

También esperan sumar más músicos para las actuaciones.

A principios de este año, la banda lanzó una colección de grandes éxitos titulada "Rush 50". Oportunamente, terminó con las últimas canciones que la banda tocó en su último concierto hace una década. Su gira de 2026 se titula “Fifty Something”.

"Estamos encantados de apoyar la gira Fifty Something, que celebra a una banda cuya música ha resonado e inspirado a los fans durante generaciones, y de honrar el extraordinario legado de Neil como baterista y letrista", compartieron la viuda y la hija de Peart, Carrie Nuttall-Peart y Olivia Peart, en una declaración conjunta.

La maestría musical de Neil era singular... Al comenzar esta nueva etapa, la banda promete ser inolvidable. Nos entusiasma ver cómo se desarrolla su nueva visión y escuchar esta legendaria música en vivo una vez más.