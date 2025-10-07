Abogados de Sean 'Diddy' Combs quieren que lo envíen a prisión que ofrece tratamiento por drogas

Los abogados de Sean 'Diddy' Combs quieren que lo envíen a una prisión federal de Nueva Jersey que ofrece tratamiento por drogas. Foto: Foto de Mark Von Holden/Invision/AP, Archivo

NUEVA YORK (AP).- Los abogados de Sean “Diddy” Combs quieren que el magnate del hip-hop sea enviado a una prisión federal de baja seguridad en Nueva Jersey para cumplir su sentencia de cuatro años y dos meses de prisión, y le dijeron a un juez el lunes que el programa de tratamiento de drogas de la instalación lo ayudará a mantenerse limpio.

En una carta, los abogados de Combs instaron al juez que preside su caso, Arun Subramanian, a "recomendar encarecidamente" que la Oficina Federal de Prisiones coloque a Combs en FCI Fort Dix, una enorme prisión ubicada en los terrenos de la base militar conjunta McGuire-Dix-Lakehurst.

FCI Fort Dix, una de varias docenas de prisiones federales con un programa residencial de tratamiento de drogas, permitirá a Combs "abordar los problemas de abuso de drogas y maximizar las visitas familiares y los esfuerzos de rehabilitación", escribió el abogado de Combs, Teny Geragos.

También el lunes, el presidente Donald Trump informó a la prensa que Combs le había solicitado un indulto. Trump, refiriéndose a Combs por el apodo de "Puff Daddy", no dijo si concedería la solicitud. Se enviaron mensajes a los abogados de Combs y a su equipo de publicidad solicitando comentarios sobre las declaraciones de Trump.

La sentencia de Combs el viernes por cargos de transportar personas a través de las fronteras estatales para encuentros sexuales coronó un caso federal que incluyó testimonios desgarradores sobre violencia, drogas y los llamados "freak-offs", y expuso la sórdida vida privada de una de las figuras más influyentes de la música.

El cantante de "I'll Be Missing You" fue condenado en julio bajo la Ley Mann, que prohíbe el transporte de personas a través de las fronteras estatales por cualquier delito sexual. Su juicio concluyó con un veredicto dividido, con absoluciones de los cargos de tráfico sexual y extorsión que podrían haberlo condenado a cadena perpetua.

Combs ha estado recluido en una cárcel federal de Brooklyn, el Centro de Detención Metropolitano, desde su arresto en septiembre de 2024. El tiempo que pase allí se descontará de su sentencia, lo que significa que podría salir en unos tres años.

En una carta a Subramanian en vísperas de la sentencia, Combs dijo que había pasado por un “reinicio espiritual” en la cárcel y que estaba “comprometido con el viaje de seguir siendo una persona libre de drogas, no violenta y pacífica”.

“Doy gracias a Dios porque soy más fuerte, más sabio, limpio, claro y sobrio”, escribió.

Subramanian aún no ha respondido a la solicitud de recomendar la ubicación en FCI Fort Dix.

Los jueces suelen recomendar dónde deben cumplir condena los reclusos, pero la decisión recae en la Oficina de Prisiones. Dichas decisiones, según la agencia, se basan en diversos factores, como la gravedad del delito, el nivel de seguridad requerido y las necesidades de programación del recluso.

FCI Fort Dix, la prisión federal más grande en términos de población, con poco menos de 3900 reclusos, se encuentra a unos 103 kilómetros (64 millas) al suroeste de la ciudad de Nueva York, donde Combs nació y saltó a la fama como rapero y empresario en diversos negocios, como la moda, la televisión y el alcohol. Un campo de prisioneros de mínima seguridad adyacente alberga a 210 reclusos.

Combs alguna vez fue dueño de una casa en Nueva Jersey y la vendió hace casi una década.

Su residencia principal, según documentos judiciales, ha sido una mansión de 48 millones de dólares en una isla cerca de Miami. Esa casa y una mansión de su propiedad en Los Ángeles fueron allanadas por agentes federales el año pasado durante la investigación que condujo a su arresto.

La prisión federal Fort Dix ha albergado a varios reclusos de alto perfil a lo largo de los años, incluyendo mafiosos de renombre, narcotraficantes, políticos corruptos y el "Pharma Bro" Martin Shkreli. Durante un tiempo, estuvo dirigida por el director que dirigía una cárcel federal de Manhattan cuando el financiero Jeffrey Epstein se suicidó allí en 2019. Ese director, Lamine N'Diaye, ya se jubiló.

En 2021, un recluso de Fort Dix de 27 años fue apuñalado en el globo ocular por un compañero de prisión.

En 2019, un recluso de Fort Dix, un exrecluso y otras dos personas fueron arrestados por usar un dron para contrabandear contrabando, incluyendo teléfonos celulares, tabaco, suplementos para bajar de peso y anteojos. Ese mismo año, un funcionario penitenciario de Fort Dix se declaró culpable en un caso separado de recibir sobornos para contrabandear contrabando.

Durante su estancia en Fort Dix, Shkreli terminó en régimen de aislamiento tras ser acusado de usar un teléfono inteligente de contrabando para dirigir su empresa farmacéutica desde la cárcel. Los reclusos tienen prohibido realizar negocios y poseer teléfonos celulares.