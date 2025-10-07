Subastarán pinturas de Bob Ross para apoyar la televisión pública tras recortes de fondos federales

Esta imagen sin fecha muestra al artista Bob Ross, presentador de la serie "El placer de pintar". . Foto: Bob Ross Inc. vía AP

LOS ÁNGELES (AP).- Treinta pinturas creadas por Bob Ross serán subastadas para sufragar los costos de programación de estaciones de televisión pública pequeñas y rurales que sufren recortes en la financiación federal.

Ross, figura clave de la televisión pública en las décadas de 1980 y 1990, "dedicó su vida a hacer que el arte fuera accesible para todos", afirmó Joan Kowalski, presidenta de Bob Ross Inc. "Esta subasta garantiza que su legado siga apoyando al mismo medio que trajo su alegría y creatividad a los hogares estadounidenses durante décadas".

Bonhams en Los Ángeles subastará tres pinturas de Ross el 11 de noviembre. Se realizarán otras subastas en Londres, Nueva York, Boston y en línea. Todas las ganancias se destinarán a las estaciones que utilizan contenido de la distribuidora American Public Television.

La idea es ayudar a las estaciones necesitadas con tarifas de licencia que les permitan mostrar programas populares que incluyen “The Best of Joy of Painting”, basado en el programa de Ross, “America's Test Kitchen”, “Julia Child's French Chef Classics” y “This Old House”.

Como lo deseaba el presidente Donald Trump, el Congreso eliminó mil 100 millones de dólares asignados a la radiodifusión pública, dejando a unas 330 estaciones de PBS y 246 de NPR sin recursos para buscar fuentes de financiación alternativas. Muchas lanzaron campañas de recaudación de fondos de emergencia. Algunas se han visto obligadas a despedir personal y recortar su programación.

Ross falleció en 1995 por complicaciones de cáncer tras 11 años de producción con "The Joy of Painting". Su programa instructivo se emitió en emisoras de todo Estados Unidos y el mundo. El exsargento instructor de la Fuerza Aérea, conocido por su serenidad y palabras de aliento, resurgió en popularidad durante los confinamientos por la pandemia de COVID-19.

Ross hablaba a menudo, mientras trabajaba en el aire, sobre pintar pequeñas nubes y árboles felices y sobre no cometer errores, solo “accidentes felices”.

Las treinta pinturas que se subastarán abarcan la carrera de Ross e incluyen paisajes que representan serenas vistas de montaña y escenas de lagos, su estética característica. Creó la mayoría de las 30 obras que se emitieron, cada una en menos de 30 minutos, lo que equivale a un solo episodio.

Bonhams vendió en agosto dos escenas de montaña y lago de Ross, realizadas a principios de la década de 1990, por 114 mil 800 y 95 mil 750 dólares. Las subastas de las 30 pinturas que se venderán próximamente tienen un valor total estimado de entre 850 mil y mil 4 millones de dólares, según Bonhams.