Taylor Swift desmintió que rechazó participar en espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

NUEVA YORK (AP).- Taylor Swift no rechazó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2026, dice Swift. La cantante de "The Life of a Showgirl" visitó "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" el lunes y desmintió algunos rumores. En particular, compartió que no rechazó el escenario más importante de la NFL porque no le permitieran poseer las imágenes de su actuación, como afirmaba un rumor popular en internet.

“No, no, no”, dijo ella.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es producido por la NFL, Apple Music y Roc Nation, esta última fundada por el magnate de la música Jay-Z.

“Jay-Z siempre ha sido muy bueno conmigo. Nuestros equipos son muy cercanos. A veces me llaman y me preguntan: '¿Qué opina del Super Bowl?'. Y eso no es una oferta oficial ni una conversación oficial en la sala de conferencias”, le dijo Swift a Fallon. “Siempre podemos decirle la verdad: que estoy enamorada de un chico que practica ese deporte en el campo de juego”, continuó, refiriéndose a su prometido Travis Kelce , un ala cerrada estrella de los Kansas City Chiefs y campeón del Super Bowl.

"Eso es ajedrez violento. Son gladiadores sin espadas. Es peligroso. Toda la temporada estoy pendiente de lo que hace ese hombre en el campo", dijo.

"¿Te imaginas si él está ahí todas las semanas, arriesgando su vida, haciendo este deporte tan peligroso, de mucha presión y alta intensidad y yo pienso, 'Me pregunto cuál debería ser mi coreografía?'", bromeó Swift.

"Creo que deberíamos mezclar dos versos de 'Shake It Off', 'Blank Space' y 'Cruel Summer' ; sería genial". Y esto no tiene nada que ver con Travis; a él le encantaría que lo hiciera; estoy demasiado concentrada.

El mes pasado, se anunció que Bad Bunny traerá su trap latino, su estilo reggaetonero y su orgullo puertorriqueño al Super Bowl en vivo desde el Levi's Stadium el 8 de febrero en Santa Clara, California.

Es un casting ideal: Bad Bunny viene de una histórica residencia en Puerto Rico que atrajo a más de medio millón de fanáticos y encabeza todos los nominados a los Latin Grammy en noviembre.

“Lo que siento me trasciende”, dijo Bad Bunny en un comunicado. “Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera llegar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia”.

El sábado, Bad Bunny presentó el estreno de la temporada 51 de “Saturday Night Live” con algunas bromas sobre su próximo espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.