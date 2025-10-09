El escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Nobel de Literatura

El escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai posa para los fotógrafos en Londres, el 19 de mayo de 2015. Foto: AP

ESTOCOLMO (AP) — El escritor húngaro László Krasznahorkai, cuyas novelas filosóficas y sombríamente humorísticas a menudo se desarrollan en una sola frase, ganó el jueves el Premio Nobel de Literatura por su “obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Varias de sus obras —incluyendo su debut, “Satantango”, y “The Melancholy of Resistance” ("Melancolía de la resistencia")— fueron llevadas al cine por el director húngaro Béla Tarr.

El jurado del Nobel elogió su “mirada artística completamente libre de ilusiones, que ve a través de la fragilidad del orden social, combinada con su inquebrantable fe en el poder del arte”, explicó Steve Sem-Sandberg, del comité del Nobel, durante la lectura del fallo.

László Krasznahorkai es un gran escritor épico de la tradición centroeuropea que se extiende desde (Franz) Kafka hasta Thomas Bernhard, y se caracteriza por el absurdismo y el exceso grotesco", apuntó el jurado.

Krasznahorkai, de 71 años, no pudo ser contactado para conocer su reacción. No habló durante el anuncio.

Krasznahorkai nació en Gyula, una ciudad del sureste del país próxima a la frontera con Rumania. En la década de 1970 estudió derecho en las universidades de Szeged y Budapest antes de cambiar su enfoque hacia la literatura. Según la biografía de su web, ha viajado por Europa, Asia y América, y ha vivido en muchos países.

Ha sido un destacado crítico del primer ministro de su país, Viktor Orbán, especialmente por la falta de apoyo del gobierno húngaro a Ucrania tras la invasión de Rusia. En una entrevista para el Yale Review este año declaró: “¿Cómo puede un país mantenerse neutral cuando los rusos invaden un país vecino?”.

Pero Orbán felicitó rápidamente al escritor en una publicación en Facebook en la que señaló que era “El orgullo de Hungría, el primer ganador del Premio Nobel de Gyula, László Krasznahorkai. ¡Felicidades!”.

Ha recibido muchos premios, incluyendo el Man Booker International en 2015. El jurado que le concedió ese galardón reconoció entonces sus “oraciones extraordinarias, oraciones de una longitud increíble que llegan a extremos increíbles, cuyo tono cambia de solemne a disparatado, a inquisitivo, a desolado mientras siguen su camino errante”.

También ganó el Premio Nacional del Libro para Literatura Traducida en Estados Unidos en 2019 por “Baron Wenckheim’s Homecoming” (“El baron Wenckheim vuelve a casa").

La escritora y crítica estadounidense Susan Sontag ha descrito a Krasznahorkai como el “maestro contemporáneo del Apocalipsis”. También fue amigo del poeta y escritor estadounidense Allen Ginsberg y solía quedarse en su apartamento en sus visitas a la ciudad de Nueva York.

Es el primer escritor húngaro que gana el Nobel desde Imre Kertesz en 2002. Se une a una ilustre lista de laureados que incluye a Ernest Hemingway, Toni Morrison y Kazuo Ishiguro.

El premio de literatura ha sido otorgado por el comité Nobel de la Academia Sueca 117 veces a un total de 121 ganadores. El año pasado, el premio fue ganado por la autora surcoreana Han Kang por su obra que, según el comité, “confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”.

El premio de literatura es el cuarto en ser anunciado esta semana, después de los Nobel 2025 en medicina, física y química.

El ganador del Nobel de la Paz se anunciará el viernes.

El último Nobel, llamado oficialmente Premio del Banco de Suecia de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, se anunciará el lunes.

Las ceremonias de entrega se celebran el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel en 1896. Nobel fue un acaudalado industrial sueco e inventor de la dinamita que fundó los premios.

Cada premio lleva un galardón de 11 millones de coronas suecas (casi 1,2 millones de dólares), y los ganadores también reciben una medalla de oro de 18 quilates y un diploma.