Preparan película de "Call of Duty", una de las franquicias de videojuegos más exitosas. Foto: IMDB

(AP).- “Call of Duty”, una de las franquicias de videojuegos más exitosas de todos los tiempos, se convertirá en un largometraje con Peter Berg y Taylor Sheridan al frente de la adaptación, según anunciaron el jueves Paramount Pictures y Activision .

Berg y Sheridan coescribirán el guion y producirán la película, con Berg como director. Estos amigos de larga data ya colaboraron en “Hell or High Water”, que recibió cuatro nominaciones al Oscar, y en “Wind River”.

Será de “live action” (acción real), pero aún no se conocen más detalles sobre la película de “Call of Duty”. El videojuego de disparos en primera persona, que debutó en 2003 como una simulación de la Segunda Guerra Mundial, ha vendido más de 500 millones de copias en todo el mundo. Versiones posteriores también han explorado la guerra moderna.

La noticia de la participación de Sheridan en un nuevo proyecto de Paramount sorprendió un tanto a la industria. A principios de esta semana, se informó que el creador de "Yellowstone" dejaba Paramount para firmar un contrato global de cine y televisión con NBCUniversal valorado en aproximadamente mil millones de dólares a lo largo de cinco años. Los representantes de NBCUniversal declinaron hacer comentarios.

El anuncio se produce tras los despidos masivos en Paramount, apenas unos meses después de completar su fusión de 8 mil millones de dólares con Skydance. Paramount inició aproximadamente mil de los 2 mil despidos previstos en toda la compañía el miércoles.