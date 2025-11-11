Autopsia revela que Ace Frehley, guitarrista de Kiss, murió debido a heridas sufridas por una caída. Foto: AP

MORRISTOWN, NJ (AP).- Ace Frehley, guitarrista principal original y miembro fundador de la banda de glam rock Kiss, murió a causa de lesiones por traumatismo craneoencefálico que sufrió en una caída a principios de este año, según determinó una autopsia.

Frehley falleció pacíficamente el 16 de octubre rodeado de su familia en Morristown, Nueva Jersey, pocas semanas después de la caída, según informó su agente.

La oficina del médico forense del condado de Morris determinó que la muerte de Frehley fue accidental. El informe indicó que Frehley, de 74 años, sufrió fracturas faciales cerca de los ojos y la oreja izquierda, además de hematomas en el abdomen y el muslo izquierdo y derecho, así como en la cadera.

Kiss, cuyos éxitos incluyeron “Rock and Roll All Nite” y “I Was Made for Lovin' You”, era conocida por sus espectáculos teatrales, con fuego y sangre falsa que salían de las bocas de los miembros de la banda vestidos con armadura corporal, botas de plataforma, pelucas y su característico maquillaje facial en blanco y negro.

La formación original de Kiss incluía a Frehley, el cantante y guitarrista Paul Stanley, el bajista Gene Simmons (conocido por sacar la lengua) y el baterista Peter Criss. La muerte de Frehley es la primera de los cuatro miembros fundadores.

Los miembros de la banda adoptaron personalidades de personajes de cómic: Frehley era conocido como “Space Ace” y “The Spaceman”. El artista neoyorquino, miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, experimentaba a menudo con pirotecnia, haciendo que sus guitarras brillaran, emitieran humo y dispararan cohetes desde el clavijero.

Nacido como Paul Daniel Frehley, creció en una familia de músicos y comenzó a tocar la guitarra a los 13 años. Antes de unirse a Kiss, tocó en bandas locales de la ciudad de Nueva York y fue técnico de sonido de Jimi Hendrix a los 18 años.

Kiss alcanzó una popularidad sin precedentes a mediados de la década de 1970, vendiendo decenas de millones de álbumes y licenciando su icónica imagen hasta convertirse en un fenómeno de marketing. «Beth» fue su mayor éxito comercial en Estados Unidos, llegando al puesto número 7 en la lista Billboard Hot 100 en 1976.

Frehley tuvo frecuentes desavenencias con Stanley y Simmons a lo largo de los años. Abandonó la banda en 1982, perdiéndose los años en que dejaron de usar maquillaje y tuvieron un éxito irregular, mientras que Frehley actuaba tanto como solista como con su banda, Frehley's Comet.

Pero se reincorporó a Kiss a mediados de los 90 para una reunión triunfal y la recuperación de su estilo original, después de que bandas como Nirvana, Weezer y The Melvins expresaran su afecto por el grupo y les rindieran homenajes musicales. Dejó de nuevo el grupo en 2002.

Cuando los cuatro originales ingresaron al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2014, una disputa frustró los planes para su actuación. Simmons y Stanley se opusieron a que Criss y Frehley fueran incluidos en lugar del entonces guitarrista Tommy Thayer y el entonces baterista Eric Singer.