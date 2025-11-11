“Espero que México y su gobierno recuperen la mirada solidaria”: Gioconda Belli

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con un discurso que recordó su exilio, el legado de la Revolución Sandinista, su cariño por México y el legado del autor de “La región más transparente”, la poeta y novelista Gioconda Belli recibió el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literatura en el Idioma Español 2025.

La Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en donde estuvieron distintas personalidades de instituciones y gremio cultural, recibió con aplausos a la escritora y nicaragüense Gioconda Belli.

Con presencia en el estrado de Silvia Lemus, viuda de Fuentes; Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); la poeta Natalia Toledo, miembro del jurado del galardón; y la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, la Sala Ponce se cimbró ante las palabras de la autora de “La mujer habitada” (1988).

Belli recibió una escultura y un diploma, y dedicó el premio a “mi Nicaragua, a su gente, a sus presos políticos y exiliados. La fuerza de la poesía y la literatura –que han sido luz y altura en ese pequeño país de poetas– seguirá cantando sus luchas por la libertad, con fe, en que la palabra continuará narrando el fin de los tiranos”.

En su discurso recordó la influencia de Fuentes en su obra al afirmar que “admirábamos en su obra el constante recordatorio de que la imaginación tiene un cordón umbilical con la realidad y circunstancia política del tiempo… ni siquiera la ficcional le habría permitido vislumbrarle que yo vendría a México para recibir este premio después de haber sido despatriada, confiscada de mis bienes y declarada traidora a mi patria.

“Y que en el exilio me acompañaría Sergio Ramírez, su amigo y también merecedor de este reconocimiento en 2014.”

Además de tener palabras-crítica que hoy hacen eco para México en la relación con Nicaragua, palabras que fueron aplaudidas en Bellas Artes:

“Espero que México y su gobierno recuerden la mirada solidaria y comprendan que no hay soberanía cuando ésta no se sostiene sobre la voluntad popular. Es obvio que los tiempos han cambiado. Creo que está tomando el mundo, cada vez más empujado hacia el autoritarismo, la discriminación racista, la primacía de los intereses corporativos y millonarios”.

Por su parte, Lemus trazó en su discurso la convergencia de la obra entre Belli y Fuentes, a la que calificó de coherente y de una responsabilidad intelectual.

Toledo recordó el fallo del jurado que seleccionó a la poeta por “su capacidad de renovación de la poesía hispanoamericana y por la fuerza de su diálogo entre la sociedad, la historia y la literatura a través de su narrativa”.

Mienta que Lomelí Vanegas como Curiel de Icaza concordaron en el estrado en la rebeldía de la obra de Belli, y sus versos y pensamiento como un umbral donde la libertad y responsabilidad se afirman.

Además de Toledo, el jurado lo integraron Rodrigo Martínez Baracs, Ana Clavel, Claudia Piñeiro y Luis García Montero, este último ganador de la edición 2024.

En el acto estuvieron también en primeros asientos Julia Santibañez y Rosa Beltrán, directora de Literatura y Fomento a la Lectura y, coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, respectivamente; así como Alejandra de la Paz, titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Con la entrega del premio, la nicaragüense se convierte en la décima autora en obtenerlo, detrás de Mario Vargas Llosa (2012), Sergio Ramírez (2014), Eduardo Lizalde (2016), Luis Goytisolo (2018), Luisa Valenzuela (2019), Diamela Eltit (2020), Margo Glantz (2022), Elena Poniatowska (2023) y Luis García Montero (2024).

Tras la ceremonia, que duró aproximadamente una hora y que también fue transmitida por Canal 22 y las redes sociales de la Secretaría de Cultura, Belli se quedó un rato más en el estrado firmando libros de sus seguidores, y en otros casos la memoria del premio publicada por la UNAM que se entregó a todos los presentes antes de entrar al recinto. El volumen, de un centenar de páginas, incluye el fallo del jurado, el discurso de la poeta y material que ella misma seleccionó para esa edición.