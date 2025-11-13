El INAH descarta daños a estructuras arqueológicas por incendio en Teotihuacán (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó que ocurrió un incendio en las inmediaciones de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, detrás de la Pirámide de la Luna, mismo que “se logró sofocar” sin que provocara daños a estructuras arqueológicas o afectaciones humanas, según una tarjeta informativa de esta tarde.

El incendio sucedió la noche de este miércoles 12 y madrugada de este jueves 13 en el municipio de San Juan Teotihuacán, justo detrás de la Pirámide de la Luna, evento que quedó registrado en fotografías y videos tomados por vecinos de esa demarcación que estimaron sucedió en una superficie aproximada de 200 m2.

Las llamas, que por momentos se aprecian elevadas en imágenes, fueron sofocadas por elementos de Protección Civil y bomberos de los municipios de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, que acudieron al sitio con mangueras, cubetas y herramientas manuales, según reportó Proceso previamente.

El INAH dio a conocer que el fuego se dio en un área de pastizal seco, sin mencionar amplitud o metros cuadrados, y que tras lo sucedido no hubo mayores implicaciones para el sitio.

???? Incendio en Teotihuacan



Un incendio se registró en el interior de la Zona Arqueológica de Teotihuacan, justo detrás de la Pirámide de La Luna. Las llamas consumieron una amplia zona de matorrales y árboles, lo que obligó a la movilización de cuerpos de emergencia de varios… pic.twitter.com/I6gSJTKKZT — Becky Reynoso (@BeckyReynoso) November 13, 2025

Se lee en la tarjeta informativa emitida esta tarde:

“De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente ocurrió cerca de las 20 horas, en una zona de matorrales cercana a la Pirámide de la Luna. El fuego fue detectado por elementos de la Policía Auxiliar asignados al resguardo del sitio y reportado de inmediato al punto, logrando sofocar el fuego, el cual alcanzó un área de pastizal seco, sin que se registraran daños a las estructuras arqueológicas ni afectaciones humanas.

“Al momento, el sitio patrimonial permanece abierto al público y ópera con normalidad”.