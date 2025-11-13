París Jackson admite que la adicción le provocó a su nariz este daño (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Paris Jackson, la hija de 27 años del legendario "Rey del Pop" Michael Jackson, volvió a poner en el debate su lucha contra la adicción a las drogas, destacando las secuelas físicas y emocionales que aún persisten en su vida.

En un video compartido en TikTok el 10 de noviembre, la cantante, actriz y modelo reveló que su abuso previo de heroína le dejó un septum perforado –un agujero en el cartílago que separa las fosas nasales–, una condición que ha vivido desde los 20 años y que le causa un silbido audible al respirar.

En el video, Jackson ilustra el daño iluminando su nariz con la linterna de su teléfono, explicando: "Es exactamente de lo que piensas que es. No usen drogas, chicos. No se lo recomiendo a nadie porque arruinó mi vida".

La condición, que incluye síntomas como sequedad nasal, sangrado y dificultad para respirar, complica incluso su trabajo en el estudio de grabación, donde el silbido se hace "muy notorio".

Jackson ha sido abierta sobre su historial de abuso de sustancias desde joven. En enero de 2025, celebró cinco años de sobriedad –aunque en su video reciente menciona estar acercándose a los seis– con un emotivo montaje en Instagram, donde se identificó como "alcohólica y adicta a la heroína".

Su lucha comenzó en la adolescencia, influida por el trauma de crecer bajo el escrutinio público tras la muerte de su padre en 2009, y se agravó con problemas de salud mental como depresión y autolesiones.

En 2018, la joven fue hospitalizada tras un intento de suicidio, un evento que atribuyó en parte a su consumo de drogas y alcohol.

Desde entonces, ha priorizado la recuperación, asistiendo a programas como los de Friendly House, una organización de rehabilitación para mujeres que la honró con el premio "Shining Star" en octubre de 2025.

Durante su discurso de aceptación, Jackson reflexionó: "No solo recuperé mi vida, obtuve una mejor. La sobriedad fue como un accidente de auto: todo lo que empujé al fondo salió a la superficie, y hoy aprendo a navegar la vida en sus términos".