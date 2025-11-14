Bad Bunny gana el premio al álbum del año en los Latin Grammys 2025

(AP).- No debería sorprender a nadie: los Premios Grammy Latinos 2025 fueron todo un homenaje a Bad Bunny. La superestrella puertorriqueña ganó el premio al álbum del año por su emblemático lanzamiento “Debí Tirar Más Fotos”. Tras agradecer a su familia y a todos los que trabajaron en el álbum, finalizó su discurso con un “Puerto Rico, te amo, gracias”.

Son palabras poderosas que rinden homenaje a un récord que a la vez es una carta de amor a su isla.

“Quiero dedicar este premio a todos los niños y jóvenes de Latinoamérica, especialmente a los de Puerto Rico. Nunca dejen de soñar, nunca dejen de ser ustedes mismos, sin importar de dónde vengan. Nunca olviden sus raíces, pero nunca olviden adónde van”, dijo. “Hay muchas maneras de demostrar patriotismo y defender nuestra tierra: nosotros elegimos la música”.

El artista Benito Antonio Martínez Ocasio estaba destinado a dominar desde el principio. Ganó el primer premio de la noche, al mejor álbum de música urbana. A mitad del espectáculo, el cantante volvió al escenario para recibir el premio a la mejor canción de música urbana por “DTmF”. “Nunca practico mis discursos”, dijo en español. Y luego apareció por tercera vez: para interpretar “Weltita” con Chuwi.

No fue el único que tuvo motivos para celebrar: la Canción del año fue para Karol G, Andrés Jael Correa Ríos y Édgar Barrera por “Si Antes Te Hubiera Conocido”. Y Alejandro Sanz se llevó a casa la grabación del año por “¿Y Ahora Qué?”

Desde Las Vegas, la 26.ª edición de los Latin Grammy fue una celebración llena de energía y diversidad. Raphael, Persona del Año 2025, interpretó con gran emoción temas como “Qué Sabe Nadie” y “Mi Gran Noche”, invitando al público a cantar con él.

Eso fue después de que Santana diera el pistoletazo de salida; concretamente, cuando Maluma cantó el éxito de Santana de 1970, “Oye Como Va”, con la propia leyenda de la guitarra.

Fue solo el comienzo de un popurrí memorable, con talentos de hoy celebrando a Santana: Christian Nodal se unió para interpretar “Corazón Espinoza” y Grupo Frontera para su colaboración de 2025 con el virtuoso músico, “Me Retiro”.

Las actuaciones tuvieron un impacto fuerte y rápido: Aitana trajo su electro-pop de ensueño, Sanz presentó un popurrí de “El Vino De Tu Boca” y “Las Guapas”, Rauw Alejandro canalizó a Puerto Rico en Las Vegas con “Khé?”, la bachata “Silencio”, “Falsedad” y “Carita Linda”. Entonces: Danny Lux, Kakalo e Ivan Cornejo trajeron sonidos mexicanos contemporáneos. Le siguió Pepe Aguilar , con su mariachi que afirma la vida: “El Cihualteco” en “El Fuereño”.

Elena Rose desaceleró las cosas con “Me Lo Merezco”. Karol G y el legendario cantante mexicano Marco Antonio Solís hicieron un dueto en la balada romántica “Coleccionando Heridas”.

Dos de los grupos más importantes de la música regional mexicana, Grupo Frontera y Fuerza Regida, interpretaron juntos su éxito “Me Jalo”, antes de que Fuerza Regida tomara el relevo con “Marlboro Rojo”. Este tema pertenece a su exitoso álbum de 2025, “111xpantia”. La encantadora voz rasposa de Carín León se escuchó durante toda la interpretación de “Ahí Estabas Tú”; luego se le unió Kacey Musgraves para “Lost in Translation”. Poco después, León se alzó con el premio en la competitiva categoría de álbum mexicano contemporáneo por “Palabra De To's (Seca)”.

Morat aportó el pop-rock con “Faltas Tú”, mientras que Ca7riel y Paco Amoroso infundieron un espíritu artístico y alternativo. Joaquina ofreció una interpretación vibrante de “Quise Quererte”. Cualquier artista emergente haría bien en seguir el ejemplo del cantante brasileño Liniker; “Negona Dos Olhos Terríveis” fue uno de los temas más alegres de la noche. Lo mismo, por supuesto, se puede decir de la banda norteña Los Tigres del Norte.

El codiciado trofeo a la mejor artista revelación fue entregado a Paloma Morphy.

El álbum tropical tradicional fue para Gloria Estefan por “Raíces”. Poco después, subió al escenario para interpretar “La Vecina” y “Chirriqui Chirri”, acompañada por Nathy Peluso en esta última.

Luego el álbum ranchero/mariachi fue para Christian Nodal por “¿Quién + Como Yo?”

La mayoría de los premios de la noche se entregaron durante una ceremonia previa a la transmisión televisiva. Entre ellos, el de Bad Bunny, "Voy A Llevarte Pa Pr", que ganó en la categoría de mejor interpretación de reguetón. El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso también arrasó, llevándose a casa sus primeros Latin Grammys a mejor video musical (formato corto y largo), mejor canción alternativa y mejor álbum de música alternativa por "Papota", y mejor canción pop por "El día del amigo". Con cinco premios, se convirtieron en el artista más premiado de la edición de 2025.

La gala de premios, de tres horas de duración, se emitió en directo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Fue presentada por el dinámico dúo formado por Maluma y la actriz, productora y música Roselyn Sánchez.