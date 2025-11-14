En precierre musical de 2025 se acerca Corona Capital, Flow Fest, Limp Bizkit y Billy Idol…. Foto: X: @CoronaCapital

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Se acercan fechas consistentes en materia de música con festivales como el Corona Capital, el Flow Fest, Simi Fest y diversas presentaciones de artistas nacionales y extranjeros en solitario, siendo las fechas de Limp Bizkit y Billy Idol dos de las más esperadas para cerrar noviembre.

Este fin de semana, el 14, 15 y 16 de noviembre el Corona Capital 2025 tomará el Autódromo Hermanos Rodríguez con una programación de 68 artistas.

El viernes estarán agrupaciones como Sub Urbanizable, Tamino, Lucy Rose, Sarah Kinsley, Lucy Dacus, Leisure, además de 4 Non Blondes, Garbage, Franz Ferdinand, Queens of the Stone Age y el estelar de la noche: Foo Figthers.

Al siguiente día el cartel incluye a figuras Angie MacMahon, Cults, Jelly Rolls, Marina, Sabrina Claudio, Lola Young, Alabama Shakespearianas, Damiano David, Aurora, Vampire Weekend y Chapell Roan, entre muchos otros.

Mientras que el domingo cerrará AFI, Cut Copy, Jert Vesper, Jerry Cantrell, James, Weezer, Of Monsters and Men, Deftones y el regreso ansiado de Linkin Park.

Tras lo anterior tocará el turno al reguetón y urbano con el Flow Fest en el mismo Autódromo Hermanos Rodríguez. El sábado 22 se mostrarán Santa Fe Klan, De la Rose, Young Sister, El Alfa, Mykw Towers, Álvaro Díaz y Don Omar. Mientras que el domingo 23 harán lo propio Young Miko, Nicky Jam, Bad Gyal, María Becerra, Sech, De La Ghetto, Deorro, Omar Courtz, Khea, Mau y Ricky, Natanael Cano, Cris MJ, y J Balvin.

El 29 de noviembre será el día de mayores rangos en la escala musica. El Simi Fest Fest, que poco a poco busca un lugar en la máxima de festivales tendrá a 16 artistas en escena entre los que destacan Darius, Drama, Ross, Lewis Ofman, Maribo State, Leon Bridges, Caloncho, Roomo, Empire of the Sun y Roosevelt.

Ese mismo día, pero en el Estadio Harp Helú (Estado de México) tocará turno al Remind GNP con leyendas de la música como KC & The Sunshine Band, The Beach Boys?y?–nada más y nada menos– Earth, Wind & Fire.

El mismo 29 de noviembre en la Explanada del Estadio Azteca también estarán los dosmileros Limp Bizkit, con todo y Fred Durst y con barba blanca, algo que muchos millennials aún no terminan de comprender.

Y, para cerrar el año Billy Idol, en concierto el 20 de noviembre en el Estadio Harp Helú, ícono del rock y la fusión del punk con el new wave de los años ochenta. La presentación forma parte de su gira "It's a Nice Day to… Tour Again!”, misma que ha tenido diversas críticas positivas.

Las fechas, recintos y presentaciones para culminar el mes quedan así:

Autódromo Hermanos Rodríguez

Corona Capital- 14, 15 y 16 de noviembre

Flow Fest- 22 y 23 de noviembre

Simi Fest- 29 de noviembre

Auditorio Nacional

María José- 13, 14 y 15 de noviembre

Liberación- 16 de noviembre

Paul Anka- 18 de noviembre

Los Fabulosos Cadillacs- 19, 21, 22 y 24 de noviembre

Daniel Me Estás Matando- 20 de noviembre

Arabella- 22 de noviembre

David Garrett- 23 de noviembre

Sigur Rós- 25 y 26 de noviembre

Gloria Trevi- 28 de noviembre

El Trono de México- 29 de noviembre

Lunario del Auditorio Nacional

Macario Martínez- 15 de noviembre

Neto Peña- 22 de noviembre

Tony Mils- 23 de noviembre

Jacinto- 27 de noviembre

Pepsi Center

Aleman- 14 de noviembre

Dillom- 15 de noviembre

Foster The People- 25 de noviembre

Pierce the veil- 30 de noviembre

Teatro Metropólitan

Ximena Sariñana- 14 de noviembre

Airbag- 15 de noviembre

Adán Cruz- 19 y 20 de noviembre

Los Cafres- 22 de noviembre

Víctor García- 28 de noviembre

Explanada del Estadio Azteca

Limp Bizkit- 29 de noviembre

Arena Ciudad de México

Grupo Niche- 28 de noviembre

Matute- 29 de noviembre

PICUS- 30 de noviembre

Estadio Harp Helú