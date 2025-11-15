Nuevo documental de Netflix ofrece un retrato íntimo de Selena

NUEVA YORK (AP).- Para muchos, el nombre de Selena Quintanilla-Pérez es legendario. La Reina del Tex-Mex rompió barreras para las mujeres en todos los géneros de la música latina; es fácil ver la conexión entre sus contribuciones y el éxito actual de la música regional mexicana. Pero han pasado 30 años desde que la cantante conocida simplemente como Selena fue asesinada a los 23 años, y quienes la admiran trabajan arduamente para asegurar que su legado perdure por las décadas venideras.

Un ejemplo de ello es “Selena y los Dinos: El legado de una familia”, un documental de la directora Isabel Castro y producido por los hermanos de Selena, Suzette Quintanilla y AB Quintanilla III. Se estrena en Netflix el lunes.

“Entiendo lo que Selena significa tantos años después para el mundo latino”, dice Suzette Quintanilla. “¿Quién mejor que nosotros para contar nuestra historia?”

Haciendo la película

La familia Quintanilla, dispuesta a compartir con el mundo material de archivo nunca antes visto, contactó a Castro tras el estreno de su película de 2022, “Mija”, intuyendo que ella podría ser la persona adecuada para contar la historia de Selena.

“Suzette, nos conocimos y enseguida conectamos”, dice Castro. “Las dos somos hermanas mayores”.

El sentimiento era mutuo. “Era una admiradora”, dice Suzette Quintanilla. “Comprendía perfectamente la lucha entre ser mexicoamericana y abrazar ambas culturas”.

Entonces empezó el trabajo: años de revisar y catalogar «desde el suelo hasta el techo: DVDs, VHSs, rollos de película virgen, memorias USB», cuenta Castro. También había duplicados, lo que requirió identificar el material de mejor calidad; todo ello mientras «intentaba convertir un mito en una historia personal», explica.

“La llamamos 'la bóveda'”, dice Suzette Quintanilla refiriéndose a su colección. “Tenemos todo lo que puedas imaginar”.

A lo largo de las imágenes, emergió Selena como hermana, hija y persona, no solo como la superestrella de la banda familiar, Los Dinos. Los momentos más emotivos para Castro fueron los más íntimos: Suzette grabando a su hermana con una videocámara, una carta manuscrita que Selena le entregó a su esposo Chris Pérez y escenas del interior de su primer autobús de gira, el famoso Big Bertha.

La madre de Selena, Marcella Quintanilla, no había concedido ninguna entrevista sobre su difunta hija desde su muerte, e incluso antes, se mantuvo en gran medida alejada de los focos. Para el documental, se sinceró, compartiendo álbumes de fotos y reflexionando públicamente por primera vez.

“Me encanta mi mamá en el documental”, dice radiante Suzette Quintanilla.

Selena “se convirtió en un símbolo de algo vital para mí, de lo que significa ser latina en este país”, dice Castro. “Ver el video casero me recordó que era solo una joven que murió a los 23 años”.

Selena, el ícono cultural

Para quienes crecieron con la música de Selena como un referente cultural, su historia podría parecer ya muy explotada: está la ya clásica película biográfica de 1997, "Selena", que impulsó la carrera de su protagonista, Jennifer Lopez ; una serie de Netflix de 2020 y mucho más. "Selena y los Dinos" rinde homenaje a ese legado, pero atrae tanto al fan incondicional como al espectador que quizá solo conozca su nombre.

“La parte más difícil del proceso de edición fue tratar de encontrar el equilibrio entre hacer esta película para su público ya consolidado —que es vasto, extremadamente dedicado y extremadamente entendido— y nuevos públicos de todo el mundo, así como nuevas generaciones”, dice Castro.

Para quienes no conocen bien su música, la historia pública de Selena suele centrarse en los detalles que rodearon su muerte. (Selena fue asesinada por la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar, en 1995. Saldívar, que cumplía cadena perpetua en Texas, vio denegada su libertad condicional en marzo). «Selena y los Dinos» apenas se detiene en el final de su extraordinaria vida.

“No nos centramos en el asesinato”, dice Castro, quien afirma que su película trata sobre la alegría y el poder de una latina. “Estoy un poco harta de esta expectativa de que las historias latinas a menudo se centren en la victimización”.

“Esto trata sobre su vida, nuestra vida y nuestro crecimiento, y sobre contar nuestra historia en Selena y Los Dinos”, dice Suzette Quintanilla. “La persona que le quitó la vida y todo lo relacionado con su muerte no importa. Esto se trata de lo que creamos”.

Personalizar la historia para contar una historia más amplia

“Selena y Los Dinos” también se centra en los aspectos menos conocidos de la historia de Selena: su dominio del inglés y el español, su identidad bicultural, su lucha por llegar a la cima de la industria musical como latina y su matrimonio con Pérez, guitarrista de Los Dinos. Él también aparece en el documental; su fuga fue polémica en la familia Quintanilla, ya que Selena tenía solo 20 años en ese momento. (“Me alegra que haya experimentado el amor”, dice su hermana. “Ahora que soy mayor, me doy cuenta de que ella no… Me doy cuenta de que la vida es corta y solo tenemos una. Así que hay que vivirla”). Esto se logra mediante extensas entrevistas con la familia Quintanilla y miembros de Los Dinos; no hay críticos ni historiadores que intervengan para brindar contexto adicional.

“Una de mis principales metas era tomar este símbolo y hacer que la película resultara lo más personal posible. Y sentí que si se contaba desde la perspectiva de su familia y de quienes mejor la conocían, permitiría a los espectadores tener esa experiencia”, dijo Castro.

La esperanza de Suzette Quintanilla es que el público latino encuentre una buena representación en la película.

Su sueño es que “continúe su legado, nuestro legado”, además de fomentar la comprensión de Selena “y lo que representa para nosotros como latinos y para la generación más joven. También espera inspirar que, si tienes un sueño, vayas a por él”.