Corona Capital 2025: sorprende la ausencia de Damiano David, pero celebran a Chappell Roan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si el primer día del Corona Capital 2025 trajo actuaciones destacadas de Foo Fighters, 4 Non Blondes y Franz Ferdinand, para el segundo sorprendió la ausencia de Damiano David (ex Maneskin), siendo el acto de Chappell Roan uno de los actos más celebrados este sábado. Este último un día de contraste entre generaciones, pues mientras unos optaron por el festival otros protestaron y se enfrentaron en el Zócalo capitalino.

Las redes sociales en materia musical rara vez mienten, en el primer día del Corona destacaron la presencia de los estelares Foo Fitghters, Franz Ferdinand, Queens of The Stone Age, Garbage, 4 Non Blondes, Jet, Lucy Dacus, Bad Bad Hats.

La presencia de la veterana banda 4 Non Blondes fue una de las sorpresas de la noche, pues tras hacerse viral hace unas semanas ‘Beez in the trap’ –hit de Nicky Minaj– en una mezcla con ‘Whats Up’, el tema ha sido tendencia en miles de videos en Tik Tok, y con ello ha llegado a muchos jóvenes; sin quedarse atrás los Foo Fighters, banda esperada luego de tres años de ausencia en el país, que regresó en el marco de sus 30 años de trayectoria.

Para este sábado la ausencia de Damiano David de Maneskin pareció pesar al inicio, el artista canceló de última hora por una gripe que lo dejó fuera de combate musical. Según relató en su Instagram:

"He estado esperando volver a México y tocar en el Corona Capital desde hace mucho tiempo. Despertar hoy con una fuerte gripe ha sido devastador y, pese a intentarlo hasta el último momento, no estoy en condiciones de presentarme esta noche. Me rompe el corazón faltar. Gracias por su comprensión. Volveré pronto. Los amo.”

El ‘volveré pronto’ es literal, pues este 17 de noviembre Damiano David tiene una presentación en agenda a las 21 horas en el Auditorio BB de esta ciudad (aprovechando el rol por la CDMX), de ahí que sus seguidores estarán atentos.

https://x.com/edii_o/status/1990093286611046751

Así, para el segundo día del festival, en las horas en las que protestaba la “Generación Z” (entre otras) en el Zócalo capitalino contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, las bandas Jelly Roll, Cannons, Qendresa, Cults, Angie McMacho, Hippo Campus, y Cults, ajenas a lo sucedido, así como sus seguidores, hicieron gran parte del programa musical.

Ya por la noche la actuación del Corona tuvo a Chapell Roan en su primera vez en México, quien destacó no solo por el despliegue musical en escena, sino por los atuendos para la presentación, pues los fans reseñaron hasta el vestido blanco que le diseñó Alexander McQueen para la velada. El espectáculo ya es destacado por muchos medios, no solo nacionales, sino internacionales como uno de los mejores cierres del año de la artista.

chappell roan performing ‘good luck, babe!’ at corona capital 2025 in mexico city tonight! pic.twitter.com/IcPbsYwzYZ — chappell roan daily (@dailyroan) November 16, 2025

Sus fans catalogaron el show como una ‘verdadera headliner’ (estelar), además de su constante agradecimiento entre canciones con el público mexicano, pues se le escuchó decir:

“Estaba muy nerviosa por este concierto porque nunca antes había tocado en México. Sinceramente, no sabía cuánta gente iba a venir, ¡esto es genial!”, dijo ante el mar de gente, pues se estima que el festival alcanzó en su punto máximo 75 mil personas.

Los videos en redes destacan su performance en temas como ‘Super Graphic Ultra Modern Girl’, ‘Femininomenon’, ‘The Giver’, ‘The Subway’, y hubo quienes –hasta sin conocerse– se grabaron ejecutando la coreografía de ‘Hot to go!’. Ello sin mencionar los coros de los fans en temas como ‘Good luck babe!’, ‘Barracuda’ y el cierre a cargo de ‘Pink pony club’.

Para el tercer y último día del Corona el programa marca figuras como AFI,?Cut?Copy,?Jert?Vesper, Jerry Cantrell, James, Weezer, Of Monsters and Men, Deftones, y el muy esperado regreso de Linkin Park.?