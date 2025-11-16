“Los Ilusionistas 3” supera a “El Sobreviviente” en taquilla

(AP).- No es magia: la tercera entrega de la saga del mago ladrón "Los Ilusionistas" superó a la exitosa película de acción “El Sobreviviente” en la taquilla norteamericana este fin de semana. "Los Ilusionistas 3" de Lionsgate recaudó 21.3 millones de dólares, mientras que “El Sobreviviente” de Paramount obtuvo 17 millones, según estimaciones de los estudios el domingo.

“Ahora me ves, ahora no”, cuyo coste de producción se estima en 90 millones de dólares, llega casi 10 años después de la segunda película. Incluyendo la taquilla de 64 territorios internacionales, se calcula que su estreno mundial recaudará unos 75.5 millones de dólares. Al comenzar el fin de semana, se preveía una competencia más reñida entre los dos estrenos.

“Sinceramente, hace unos diez días no me veía como número uno del fin de semana”, declaró el domingo Kevin Grayson, presidente de distribución mundial del grupo cinematográfico de Lionsgate. “Pero conforme se acercaba la fecha y las ventas de entradas empezaron a dispararse, vimos que iba a ser una competencia reñida. Y el sábado por la mañana nos distanciamos”.

Grayson dijo que esto demuestra no solo el éxito de la franquicia, sino también el de las estrategias de marketing y publicidad que “realmente nos ayudaron a llegar a una posición en la que ahora podemos jugar durante todo el período navideño”.

Las dos primeras películas de la saga “Los Ilusionistas”, estrenadas en 2013 y 2016, recaudaron más de 686 millones de dólares en todo el mundo. Esta entrega, dirigida por Ruben Fleischer, reúne a los “Cuatro Jinetes” originales: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher y Dave Franco, e incorpora a tres jóvenes magos: Dominic Sessa, Ariana Greenblatt y Justice Smith. Ya se está trabajando en una cuarta película.

Las críticas en Rotten Tomatoes fueron mixtas, con un 59%. Según las encuestas de PostTrak, el público fue un poco más positivo, con un 63% que afirmó que definitivamente lo recomendaría.

Las puntuaciones del público fueron ligeramente inferiores para «El Corredor», que obtuvo un 58 % de recomendaciones. Ambas películas recibieron una calificación de B+ en CinemaScore, pero la franquicia tuvo mayor acogida. Una diferencia clave radica en que las mujeres representaron una mayor proporción del público de «Los Ilusionistas» (54 %), mientras que solo constituyeron el 37 % de los compradores de entradas para «El Corredor».

Edgar Wright dirigió y coescribió “El Sobreviviente”, la segunda adaptación de la novela de Stephen King, publicada originalmente en 1982. La primera película, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, se estrenó en 1987 con críticas mixtas y una tibia acogida en taquilla, recaudando tan solo 38 millones de dólares frente a un presupuesto de 27 millones. La nueva versión está protagonizada por Glen Powell.

Paramount Pictures estrenó “El Sobreviviente” en 3 mil 400 salas de cine estadunidenses y en 58 mercados internacionales. A nivel mundial, recaudó 28.2 millones de dólares frente a un presupuesto de 110 millones de dólares.

El otro estreno del fin de semana, "Líbralos del mal", el tercer largometraje del director de "Longlegs: Coleccionista de almas", Oz Perkins , fracasó estrepitosamente con tan solo 2.5 millones de dólares y una calificación D+ en CinemaScore. Sin embargo, como adquisición de Neon, tampoco es un desastre total.

El tercer puesto fue para “Depredador: tierras salvajes” con 13 millones de dólares en su segundo fin de semana, seguida de “A pesar de ti” en cuarto lugar con 4 millones. “Teléfono negro 2” completó el top cinco con 2.7 millones de dólares, alcanzando un total nacional de 74.7 millones tras cinco semanas en cartelera.