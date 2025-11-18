Otoño Noir: Alistan festival de literatura policial y criminal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La literatura y el misterio se cruzan entre sombras, voces y balas simbólicas en la primera edición de Otoño Noir. Festival de literatura policial y criminal, que se llevará a cabo del 19 al 22 de noviembre.

"La Ciudad de México se llena de sospechosos, pistas falsas y finales inesperados de literatura policial y criminal", organizado por Los libros del perro Editorial.

Durante cuatro días, la narrativa del crimen se vuelve protagonista en lecturas, charlas y encuentros que ponen en diálogo a escritoras, escritores y periodistas que han hecho del misterio, la violencia y la intriga su territorio literario.

El festival combinará jornadas virtuales —transmitidas por Facebook Live de Los libros del perro— con actividades presenciales en dos espacios clave para la cultura en la ciudad: la Librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica y la Terraza del Cine Tonalá.

La propuesta es leer el género negro desde América Latina, con voces que cruzan la novela, el cuento, la crónica, el ensayo y el guion, y que piensan el delito más allá del simple entretenimiento: como espejo de la realidad y como forma de interrogar la justicia, la memoria y el miedo.

19 de noviembre

Transmisión online

-Charla magistral: El crimen y el delito en la literatura. (16:00 pm.)

Con Juan Camilo Rincón, Natalia Consuegra y Zel Cabrera.

-Conversatorio (17:00 pm.)

Participan Nicolás Ferraro, Carlos René Padilla e Iris García Cuevas.

-Lectura de obra (18:00 pm.)

Participan Elpidia García, Daniel Avechucho, JJ. Aboytia, Adán Medellín, Cástulo Aceves y Armando Noriega.

-Lectura de obra (19:30 pm.)

Participan Verónica Llaca, Ricardo Vigueras, Héctor Arreola, Hilario Peña, David Llorantes y Atzin Nieto.

-Lectura de obra (21:00 pm.)

Participan Charlie Becerra, José Salvador Ruiz, Lorenzo Lunar, Rebeca Murga, Francisco Alejandro Méndez y Atzin Nieto.



20 de noviembre

Sede: Librería Rosario Castellanos

-Lectura de obra con Camila Villegas, Jaime Garba y Violeta Santiago. (18:00 pm.)

-Conversatorio con Mauricio Bares y Lilia Barajas, moderado por Zel Cabrera. (19:00 pm.)

21 de noviembre

Sede: Librería Rosario Castellanos

-Lectura de obra con Alejandro Espinosa Fuentes, Macaria España, Jorge Zúñiga y Juan Andrés Rodríguez. (18:00 pm.)

-Lectura de obra con Imanol Caneyada, Vicente Alfonso y Oswaldo Buendía, moderadas por Armando Noriega. (19:00 pm.)

-Homenaje a Guillermo Rubio, con la participación de Zel Cabrera y Armando Noriega. (20:00 pm.)



22 de noviembre

Sede: Terraza del Cine Tonalá

-Conversatorio Cine y literatura con Sesi García y Héctor Vizcarra. (18:00 pm.)

-Lectura de obra con Atzin Nieto, Zel Cabrera, Héctor Vizcarra y Samuel Segura, moderada por Zel Cabrera. (19:00 pm.)

-Lectura de obra con Omar Delgado, Sesi García, Víctor Santana y Vanessa Hernández, moderada por Atzin Nieto. (20:00 pm.)





