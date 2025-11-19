Jueza rechaza vincular a proceso a Christian Nodal en demanda de Universal Music

El cantante de regional mexicano Christian Nodal acude a los juzgados del Reclusorio Oriente. Foto: Especial / Cuartoscuro.com

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una jueza federal rechazó vincular a proceso al cantante Christian Nodal y a su familia por falsificación de documentos, al considerar que su exabogado violó el principio de secrecía de sus clientes.

El cantante y sus padres fueron denunciados por Universal Music de falsificar al menos 30 contratos, luego de que el artista intentó utilizar dichos documentos en una demanda civil contra la empresa para obtener los derechos de sus primeras canciones.

Fuentes federales confirmaron que la determinación de la jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal del Reclusorio Oriente se debió a que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó, entre sus datos de prueba, la declaración de Luis Trejo, exabogado de Nodal, quien indicó que él presentó la demanda junto con los documentos que Universal Music afirma que fueron falsificados.

Por lo que la jueza indicó que esto viola el principio de secrecía profesional que el abogado debe guardar con Nodal y su derecho a tener una defensa adecuada.

Proceso confirmó que el equipo legal de Universal Music apelará la resolución de la juzgadora.

En tanto, el caso civil iniciado por Nodal contra la disquera continúa en trámite.