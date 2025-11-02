"A pesar de ti" y "Teléfono negro 2" se disputan cima de taquilla en fin de semana de Halloween

Imagen de Paramount Pictures, muestra a Mason Thames, izquierda, y McKenna Grace en una escena de "A pesar de ti". Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- El negocio de exhibición de películas está cerrando uno de sus octubres más lentos en más de 25 años con un fin de semana de Halloween flojo.

Los estudios evitaron estrenar nuevas películas importantes debido a que el feriado cayó en viernes. En su lugar, hubo varios relanzamientos, incluyendo "Back to the Future", que celebra su 40mo aniversario, y el fenómeno de Netflix "KPop Demon Hunters".

Pero incluso con un top 10 en que ninguna película ganó más de 10 millones de dólares, todavía hubo un poco de emoción ya que dos estudios reclamaron el puesto número uno el domingo. Se esperaba en gran medida que la secuela de terror de Universal "Black Phone 2" encabezara las listas en su tercer fin de semana en los cines, y el estudio informó que iba a estar en primer lugar con un estimado de 8 millones de dólares.

Aproximadamente 30 minutos después, Paramount informó que su drama romántico "Regretting You" había ganado un estimado de 8,1 millones de dólares, lo que lo coloca en el primer lugar. El rastreador de taquilla Comscore se basó en los números y otorgó el título de primer lugar a "Regretting You". Sin embargo, los números del domingo se basan en estimaciones y proyecciones, y a veces los datos reales del lunes cuentan una historia diferente.

"Regretting You" es la última adaptación de Colleen Hoover en estrenarse en cines desde que "It Ends With Us" se convirtió en un éxito rotundo en los cines. Con un total doméstico acumulado de 27,5 millones de dólares, esta nueva película no va a igualar a su predecesora, que hizo 50 millones de dólares en su primer fin de semana.

En tres fines de semana, "Black Phone 2" ha recaudado 61,5 millones de dólares a nivel nacional y 104,7 millones de dólares a nivel global. Universal también relanzó a nivel nacional "Back to the Future" de Robert Zemeckis, que ganó 4,7 millones de dólares en 2.290 salas de cine, suficiente para obtener el quinto lugar en las listas de América del Norte. El clásico de viajes en el tiempo de 1985 ahora tiene un total doméstico de 221,7 millones de dólares.

Aunque hubo muchos disfraces de HUNTR/X en las calles este fin de semana, "KPop Demon Hunters" no tuvo el mismo desempeño que cuando se proyectó en cines en agosto. Ese fin de semana, el éxito de streaming vendió entre 16 y 20 millones de dólares en boletos de cine. Este fin de semana, se estima que ha ganado alrededor de 5 millones de dólares en 2.890 pantallas. Dos ejecutivos de distribución compartieron números bajo condición de anonimato porque Netflix tiene una política de no reportar ventas de boletos.

"Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" de Sony Pictures y Crunchyroll cayó un pronunciado 67% en su segundo fin de semana y se proyecta que agregue 6 millones de dólares en su exhibición en 3.003 ubicaciones, llevando su total a 30,8 millones de dólares.

Focus Features también lanzó "Bugonia" en estreno amplio después de varias semanas en limitado. Con un estimado de 4,8 millones de dólares en 2.043 salas, marca el mejor estreno amplio hasta la fecha del cineasta Yorgos Lanthimos. El thriller de comedia oscura protagonizado por Emma Stone y Jesse Plemons se espera que sea un contendiente en la temporada de premios.

"Springsteen: Deliver Me from Nowhere" aterrizó en el sexto lugar, detrás de "Back to the Future", y bajó un 57% en su segundo fin de semana. Ganó 3,8 millones de dólares, poniendo su total doméstico en 16,3 millones de dólares y su total global en 30,6 millones de dólares.

"Este fue un fin de semana verdaderamente aterrador", dijo Paul Dergarabedian, jefe de tendencias de mercado de Comscore. "Fue esta tormenta imperfecta de Halloween en un viernes y la Serie Mundial el viernes y sábado. Pero los estudios y los cines sabían que esto se avecinaba y lo planificaron".

El fin de semana puede resultar ser uno de los de menor recaudación del año, cerrando un octubre inusualmente lento. Con la excepción de octubre de 2020 durante la pandemia de COVID-19, las ventas totales de boletos del mes (443 millones de dólares) no han sido tan bajas desde 1998 (455,5 millones de dólares).

Sin embargo, los próximos dos fines de semana pueden traer algo de energía de vuelta a los multicines, con estrenos como "Predator: Badlands" y "Now You See Me: Now You Don’t", pero la industria probablemente tendrá que esperar hasta más cerca de Acción de Gracias para un verdadero éxito de taquilla cuando "Wicked: For Good" y "Zootopia 2" entren en escena.

"Siempre iba a ser un fin de semana difícil. La audiencia estaba realmente fragmentada", dijo Dergarabedian. "Hay fines de semana donde los cines son el centro de atención, y esos están por venir".

Las 10 películas principales por taquilla nacional

Con las cifras finales domésticas siendo publicadas el lunes, esta lista toma en cuenta las ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. "Regretting You", 8,1 millones de dólares.

2. "Black Phone 2", 8 millones.

3. "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc", 6 millones.

4. "Bugonia", 4,8 millones.

5. "Volver al Futuro", 4,7 millones.

6. "Springsteen: Deliver Me from Nowhere",3,8 millones.

7. "Tron: Ares", 2,8 millones.

8. "Stitch Head", 2,1 millones.

9. "Good Fortune", 1,4 millones.

10. "One Battle After Another", 1,2 millones.