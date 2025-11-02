Egipto inaugura un enorme museo nuevo dedicado a su antigua civilización

EL CAIRO (AP).- En un espectáculo de imágenes faraónicas con un show de luces con drones que representaba dioses antiguos y pirámides en el cielo, Egipto inauguró el sábado su largamente postergado Gran Museo Egipcio, un megaproyecto que pretende ofrecer una exhibición rica y moderna del patrimonio milenario del país.

Tras dos décadas de construcción, el museo situado cerca de las Pirámides de Giza y la Esfinge es la pieza central del intento del gobierno por impulsar la industria turística de Egipto e inyectar liquidez en la economía en crisis.

En la fastuosa ceremonia de inauguración, a la que asistieron numerosos miembros de la realeza europea y árabe, así como otros presidentes y primeros ministros, el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sissi buscó darle al evento una dimensión internacional.

Hizo un llamamiento a los asistentes para que “convirtieran este museo en una plataforma para el diálogo, un destino para el conocimiento, un foro para la humanidad y un faro para todos los que aman la vida y creen en el valor de la humanidad”.

Un intento por unirse a las filas de los mejores museos del mundo.

El museo, conocido como GEM, es uno de los varios megaproyectos impulsados ??por el-Sissi desde que asumió el cargo en 2014, embarcándose en inversiones masivas en infraestructura con el objetivo de reactivar una economía debilitada por décadas de estancamiento y golpeada por la agitación que siguió al levantamiento de la Primavera Árabe de 2011.

La historia faraónica de Egipto lo ha convertido desde hace mucho tiempo en un imán para los turistas. Pero también ha tenido dificultades para organizar y exhibir la enorme cantidad de artefactos: desde pequeñas joyas y coloridos murales en tumbas hasta imponentes estatuas de faraones y dioses con cabeza de animales, y cada vez hay más, ya que constantemente se realizan descubrimientos en todo el país.

Considerado el museo más grande del mundo dedicado a una sola civilización antigua, el nuevo edificio, de estilo contemporáneo, representa un marcado contraste. Sus amplias salas abiertas albergan unos 50 mil objetos en exhibición, además de exposiciones de realidad virtual. En él se exhibe por primera vez la colección completa de tesoros de la tumba del célebre rey Tutankamón desde su descubrimiento en 1922.

El museo sustituye al Museo Egipcio, ubicado en un edificio de más de un siglo de antigüedad en el centro de El Cairo que, si bien era elegante en su estilo neoclásico, se había vuelto anticuado y a menudo se comparaba con un almacén, repleto de artefactos con escasas explicaciones.

La construcción del proyecto, valorado en mil millones de dólares, comenzó en 2005 bajo la presidencia de Hosni Mubarak. Sin embargo, las obras se vieron interrumpidas por la inestabilidad derivada del levantamiento de 2011 que derrocó al mandatario egipcio. Se produjeron nuevos retrasos, y la gran inauguración prevista para el verano tuvo que posponerse tras el estallido de la guerra de doce días entre Israel e Irán en junio.

Se espera que el GEM atraiga a 5 millones de visitantes anuales, según declaró el ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, Sherif Fathy. Esto lo situaría entre los museos más populares del mundo. En comparación, en 2024, el Louvre de París recibió 8,7 millones de visitantes, el Museo Británico 6,5 millones y el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York 5,7 millones.

Una elaborada ceremonia de apertura

La gran inauguración del sábado por la noche avivó la fiebre por los faraones.

Mientras una orquesta interpretaba fanfarrias, filas de actores vestidos con atuendos del antiguo Egipto se desplegaban alrededor del museo, las pirámides y la Esfinge. Cientos de drones creaban un espectáculo de luces en el cielo, representando a dioses egipcios conocidos como Isis y Osiris, y las pirámides.

El-Sisi posó con delegados de más de 70 países, entre ellos miembros de las familias reales de Bélgica, España, Dinamarca, Jordania, naciones árabes del Golfo y Japón, así como varios presidentes y primeros ministros europeos y regionales. Fue un guiño a la gran inauguración de otro megaproyecto en Egipto: el Canal de Suez en 1869, cuando los gobernantes egipcios reunieron a numerosas familias reales europeas.

Ramsés el Grande y el rey Tutankamón

El museo cuenta con una imponente fachada triangular de vidrio que imita las pirámides cercanas, con 24 mil metros cuadrados de espacio de exposición permanente.

Al entrar, se encuentra un coloso de granito de Ramsés el Grande, uno de los faraones más poderosos del antiguo Egipto, quien reinó durante aproximadamente 60 años, desde 1279 hasta 1213 a. C., y a quien se le atribuye la expansión del antiguo Egipto hasta la actual Siria al este y el actual Sudán al sur. La estatua da la bienvenida a los visitantes al entrar en el atrio angular del museo.

Las 12 galerías principales del museo, inauguradas el año pasado, exhiben antigüedades que abarcan desde la prehistoria hasta la época romana, organizadas por épocas y por temas.

Dos salas que se abrirán por primera vez después del sábado están dedicadas a los 5.000 objetos de la colección del rey Tutankamón, el joven faraón que reinó entre 1361 y 1352 a. C. La tumba fue descubierta por el arqueólogo británico Howard Carter en 1922 en la ciudad sureña de Luxor. El antiguo Museo Egipcio no contaba con espacio suficiente para exhibir la colección completa.

La colección incluye los tres lechos funerarios y seis carros del joven faraón, su trono dorado, su sarcófago recubierto de oro y su máscara funeraria, hecha de oro, cuarcita, lapislázuli y vidrio coloreado.

Zahi Hawass, el arqueólogo más renombrado de Egipto y ex ministro de antigüedades, afirmó que la colección de Tutankamón es la obra maestra del museo.

“¿Por qué este museo es tan importante y por qué todo el mundo espera con tanta expectación su inauguración?”, declaró a The Associated Press. “Por Tutankamón”.

Impulso al turismo y a la economía

Las autoridades esperan que el museo atraiga a más turistas que se queden durante períodos más prolongados y proporcionen las divisas necesarias para apuntalar la maltrecha economía de Egipto.

El gobierno también ha remodelado la zona que rodea el museo, las pirámides cercanas y la Esfinge. Se construyeron nuevas autopistas y se está construyendo una estación de metro en las inmediaciones. Además, se inauguró el Aeropuerto Internacional de la Esfinge, al oeste de El Cairo, a 40 minutos del museo.

El sector turístico se ha visto afectado durante los años de agitación política y violencia que siguieron al levantamiento de 2011. En los últimos años, el sector ha comenzado a recuperarse tras la pandemia de coronavirus y en medio de la guerra de Rusia contra Ucrania; ambos países son importantes fuentes de turistas para Egipto.

Egipto recibió en 2024 un número récord de aproximadamente 15.7 millones de turistas, contribuyendo con cerca del 8% del PIB del país, según cifras oficiales. Fathy, ministro de Turismo, afirmó que se esperan unos 18 millones de turistas este año, y las autoridades aspiran a alcanzar los 30 millones de visitantes anuales para 2032.

Esto se traducirá en más empleos e inyectará divisas en la economía, dijo Walid el-Batouty, guía turístico.

“Esto impulsará enormemente la economía de Egipto, no solo los hoteles y el museo”, afirmó. Añadió que cada vez que un turista toma un taxi o incluso compra una botella de agua, “eso está inyectando dinero” en las arcas egipcias.