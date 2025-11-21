Así fue el contundente mensaje de Fátima Bosch hacia mujeres tras ganar Miss Universo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Tenía que salir con fuerza a representar a todas las mujeres que creyeron en mí”, dijo Fátima Bosch momentos después de que fue coronada Miss Universo en Tailandia.

Visiblemente emocionada y ya con su banda de Miss Universo, la tabasqueña sostuvo: “Ya no era solamente salir por mí, sino por todas esas personas que merecen tener una voz y ser escuchadas. Esto es un sueño; creo que lo voy a asimilar mañana, porque ahorita solo estoy disfrutándolo”.

La mexicana protestó hace días por el trato por parte de Nawat Itsaragrisil, director del comité organizador de Miss Universo Tailandia y presidente de Miss Grand International.

El presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha —quien es mexicano—, se pronunció en contra de la actitud de Itsaragrisil, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció públicamente a Bosch por no quedarse callada.

“A todas esas niñas latinas que se inspiran esta noche en mi historia, les diría que crean siempre en ustedes mismas, en la belleza de su alma, de su voz y de lo que son capaces de lograr. Nunca permitan que nadie las haga dudar de su valor.

“Si un sueño llegó a su corazón, es porque tienen la capacidad de lograrlo. El camino no será fácil, habrá obstáculos, pero si trabajan duro, lo van a conseguir. Les mando todo mi amor y mucha buena vibra”, publicó en redes la reina de belleza mexicana.