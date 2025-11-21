Concierto de Paquito D'Rivera en el Festival de Música de Morelia cambia de sede. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El esperado concierto de cierre de esta noche del 37º Festival de Música de Morelia, con el ganador del Grammy, Paquito D'Rivera, finalmente cambia de sede, de la Plaza Valladolid al Centro Cultural Clavijero.

Ese acto, cuya locación estaba en duda hasta hace unos días debido a las protestas por la violencia en Michoacán, derivadas del asesinato de Carlos Manzo, finalmente se movió al Primer Patio del Clavijero en el mismo horario, 20 horas.

Sin mayor explicación por parte de la organización del encuentro sobre el por qué de la decisión, en la Plaza Valladolid donde se realizaría el concierto se está colocando un pino y "Nacimiento" con motivo de las fiestas decembrinas.

Se lee en el anuncio del FMM:

"Paquito D'Rivera, con su vasta trayectoria y 16 premios Grammy, ofrecerá una noche inolvidable de jazz, enriqueciendo la agenda cultural de Morelia y consolidando el compromiso de fortalecer la cultura viva en la región.

"Este cambio de ubicación garantiza a los asistentes una experiencia de primer nivel en un espacio emblemático y preparado para eventos culturales de gran calibre".

Tras ese acto Paquito D' Rivera replicará el concierto este domingo 23 pero en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM, en una extensión del FMM, a las 18 horas.

Además de ese movimiento han habido dos más significativos a lo largo del programa del FMM, mismo que inició el 14 de noviembre.

El primero tuvo que ver con la cancelación de la Orquesta de Cámara Alemana de Berlín (OCAB) en Sahuayo, Michoacán, decisión tomada por la Embajada de Alemania en México. No obstante, la agrupación sí realizó el recital inaugural -junto a la violinista Leticia Moreno- en el Teatro Morelos de la capital moreliana, esto el pasado 14 de noviembre.

Otro movimiento fue el cambio de sede del Ensamble Sinfonietta que se realizaría originalmente el 17 de noviembre en el Palacio de Gobierno de Morelia –mismo que fue tomado brevemente por manifestantes a principios de mes tras conocerse el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo–, realizándose en esa misma fecha al Centro Cultural Clavijero.

En entrevista con Verónica Bernal, directora del Festival de Música de Morelia, publicada el lunes 10 de noviembre en Proceso, afirmó que estaban en constante comunicación con el Comisionado de Seguridad para Morelia y Protección Civil, y que el festival se sostenía, pero en caso de algún inconveniente derivado de protestas no se arriesgaría al público y equipo de trabajo del festival.

El 37º encuentro culminará este domingo 23 de noviembre, luego de diez días de programación.