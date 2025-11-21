Eddie Murphy recibirá un premio a la trayectoria del Instituto Americano de Cine

El actor y comediante Eddie Murphy, homenajeado en la ceremonia de los Premios a la Innovación 2019 de la revista WSJ, celebrada en Nueva York el 6 de noviembre de 2019. . Foto: Evan Agostini/Invision/AP

(AP).- Eddie Murphy recibirá un premio a la trayectoria del American Film Institute, según anunció este día su junta directiva. El galardón se entregará en una gala homenajeada en el Dolby Theatre de Los Ángeles el 18 de abril.

“Eddie Murphy es un ícono estadunidense”, dijo Kathleen Kennedy, presidenta del consejo de administración del instituto. “Una figura pionera en el cine, la televisión y la comedia, su versatilidad no conoce límites”.

Murphy, de 64 años, ha sido una figura clave en el mundo del entretenimiento durante casi 50 años: primero, un fenómeno adolescente de la comedia; luego, en televisión, como parte del elenco de “Saturday Night Live”; y finalmente, en el cine, donde ha dominado la taquilla durante décadas con éxitos como “Beverly Hills Cop”, “El príncipe de Zamunda”, “El profesor chiflado” y las películas de “Shrek”. En 2007, fue nominado al Óscar a mejor actor de reparto por “Dreamgirls”, película que ya le había valido un premio del Sindicato de Actores y un Globo de Oro, pero no se alzó con la estatuilla.

En un nuevo documental sobre su vida y carrera, “Being Eddie”, que actualmente se puede ver en Netflix, Murphy reflexionó que le molestaba más tener que ponerse un esmoquin e ir al evento que perder.

“Siempre es maravilloso ganar cosas, pero si no gano, me importa un carajo”, dijo. “Sigo siendo Eddie por la mañana”.

En 2023, Murphy recibió el premio Cecil B. DeMille en los Globos de Oro, donde su discurso duró apenas dos minutos. En 2021, declaró a Associated Press que ahora tiene una perspectiva diferente de las cosas a la que tenía durante el apogeo de su fama.

“Cuando eres joven, das todo por sentado, incluso el éxito que tuve”, dijo Murphy. “Ahora no doy nada por sentado y lo aprecio todo”.

Las galas de homenaje del AFI suelen ser eventos repletos de estrellas. El año pasado, en la cena en honor a Francis Ford Coppola , Steven Spielberg, Robert De Niro y Harrison Ford estuvieron entre los asistentes que brindaron por Coppola.

Murphy es la persona número 51 en recibir el premio a la trayectoria del AFI, que se entregó por primera vez en 1973 a John Ford. Otros galardonados recientemente incluyen a Nicole Kidman, Julie Andrews y Denzel Washington.